Compromís pide a Feijóo que diga "alto y claro" que quiere que Carlos Mazón se vaya

Madrid, 26 feb (EFE).- La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha pedido este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que diga "alto y claro" que quiere que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se vaya a su casa por su gestión de la dana.

Así lo ha asegurado en una comparecencia urgente en el Congreso después de que Mazón haya asegurado que el día de la dana, el 29 de octubre, llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a las 20.28 horas, 17 minutos después de que se mandara la alerta a la población por las inundaciones.

"La vergüenza llega a tal punto que la responsabilidad ya no es de Carlos Mazón ni del PP valenciano. Aquí quien tiene que dar respuestas es Feijóo", ha dicho, antes de añadir que no es de ser "un partido serio" y de ser el principal partido de la oposición "no dar la cara".

Por ello, le ha emplazado a decir "alto y claro" que quiere que Mazón se vaya a su casa, porque de lo contrario, ha continuado, le van a responsabilizar de lo que está pasando en la Comunidad Valenciana.

Agueda Micó ha garantizado que Compromís va a seguir pidiendo las responsabilidades políticas en las comisiones de investigación y que además se van a personar en la causa como acusación particular para que Mazón y su gobierno paguen por las 227 muertes. EFE