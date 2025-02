Chus Mateo: "No es un partido a vida o muerte, pero es muy importante"

Madrid, 26 feb (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid de baloncesto, opinó que si bien el encuentro de la Euroliga que medirá este jueves a su equipo contra el Barça en el Movistar Arena "no es un partido a vida o muerte" sí que es "muy importante", al tiempo que consideró que se van a encontrar al mejor rival posible.

"Van a salir como siempre salen, luchando al máximo, tratando de revertir una situación que no es favorable. Seguro que nos vamos a encontrar el mejor Barça posible, no me cabe la menor duda. Trataremos de hacer nuestro trabajo con convencimiento, tratando de luchar cada balón, de entender la clave para ganar el partido. Trataremos de sacar un partido muy importante para nosotros porque nos daría muchísimo optimismo de cara al final de temporada. No es a vida o muerte, pero es muy importante", dijo.

Mateo afirmó que meterse en los 'playoffs' de la máxima competición europea "es uno de los principales objetivos del equipo": "Tenemos un rival enfrente que necesita imperiosamente ganar y sabemos por dónde pasa el poder entrar en playoffs. Tenemos muchísimos enfrentamientos directos, con equipos implicados en esta lucha por entrar y vamos a tratar de hacer un buen esprint final. Ojalá seamos capaces de alcanzarlos".

"Que todavía no tengamos una posición tan asentada en la Euroliga como el año pasado a estas alturas, lo que hace es pensar que alcanzar los 'playoff' es el objetivo claro. Ya vemos que cada partido cuenta. Entre la dureza de esta Euroliga y que nosotros en ocasiones no hemos estado tan finos como el año pasado, eso nos hace que seguramente tengamos que luchar hasta el último día por conseguir esos objetivos. Seguiremos peleando, luchando y tratando de alcanzar ese objetivo", manifestó.

Preguntado acerca de cómo está el plantel después de perder la final de la Copa del Rey, indicó: "En la final de la Copa hubo un equipo que jugó mejor que nosotros y nos ganó. Hay que darle la mano y felicitarle porque mereció ganar; hicimos una buena Copa hasta la final, no la jugamos bien y perdimos. Nos duele por el trabajo hecho, por nuestra afición y por el club".

"Esperamos levantarnos cada vez que caigamos, eso es algo que nosotros no podemos dejar de conocer. Las cosas llegan, si las aprovechas bien y si no, pasan y se olvidan. Ambicionamos llegar lo más lejos posible en la Euroliga y en la Liga Endesa; son dos títulos que nos motivan. Sería absurdo llorar por las esquinas por haber perdido; hay que levantarse, hacer de tripas corazón y seguir trabajando duro", añadió.

Asimismo cree que la responsabilidad por lo que hay en juego en los siguientes duelos "no es algo nuevo para cualquier jugador del Real Madrid": "Creo que ponerte este escudo y esta camiseta conlleva responsabilidad. Sin duda ninguna estamos preparados para asumirla, desde el primer día que nos ponemos esta camiseta. Daremos la cara porque no tenemos nada de lo que estar avergonzados, porque trabajamos siempre para conseguir el objetivo. Desde que uno ficha por el Real Madrid, tiene que estar preparado para saber que aquí se aspira a lo máximo".

En otro orden de cosas, salió al paso de una posible salida de Serge Ibaka: "Le veo entrenar con una profesionalidad, con unas ganas y con una actitud que no lo entiendo (noticias sobre su posible marcha). Si hay rumores, serán rumores. Seguramente en algún momento, durante todo el año, hemos podido hablar del papel que espero de él y de lo que él espera del equipo y de sus aspiraciones".

"Pero más allá de eso, primera noticia. Es fácil que en algún momento determinado, cuando el Madrid pierde alguna final, puedan salir ciertos rumores que en ocasiones no creo que tengan una muy buena intención. Mañana puede salir que me he pegado con Edy Tavares, o cualquier cosa de estas, cuando el Real Madrid pierde una final, porque estamos muy acostumbrados a estas cosas; no será la primera vez ni la última", comentó.

Esta será la cuarta ocasión durante el presente curso en la que ambos se enfrenten, la segunda en el Movistar Arena tras el encuentro liguero disputado el pasado 29 de diciembre en el que el conjunto blanco se impuso por 73-71. En ese duelo se lesionó Gabriel Deck, quien ha vuelto a los entrenamientos.

"(Deck) Va bien, en la línea que pensábamos. No hemos forzado nada para que reaparezca antes de tiempo. Estamos tratando de que cumpla los plazos marcados que tanto el servicio médico como el preparado físico están marcando. Ha tenido sus tratamientos, su trabajo individual y ojalá en breve pueda incorporarse a los entrenamientos colectivos", declaró.

"Hasta ahora solo podía hacer trabajo sin oposición y no está preparado para entrar en dinámica de equipo. Espero que lo haga pronto y ojalá la próxima semana podamos inicial algún entrenamiento con él para que vaya entrando poco a poco", agregó antes de un enfrentamiento donde no estará disponible, pero en el que vuelve con respecto al último duelo en la Euroliga el croata Mario Hezonja tras cumplir sanción.

En lo que respecta al resto de duelos de la campaña vigente, también los ganó el Real Madrid, el primero de ellos en la Supercopa de España disputada en Murcia por 89-83 y el segundo en el Palau Blaugrana en la primera vuelta de la Euroliga por 90-97. Un nuevo triunfo permitiría al anfitrión igualar con los azulgrana en la clasificación de la máxima competición europea. EFE