Carolina Marín y Mireia Belmonte encabezan lista del primer 'Barómetro Ídolas del Deporte'

Madrid, 26 feb (EFE).- La jugadora de bádminton Carolina Marín y la nadadora Mireia Belmonte encabezan la lista de las 20 deportistas nacionales más admiradas por los españoles según el primer estudio 'Barómetro Ídolas del Deporte' impulsado por la Asociación del Deporte Español (ADESP) en una encuesta en la que han participado 1.003 personas de todas las edades y en la que la atleta Ana Peleteiro completa el podio, al ocupar la tercera posición.

"Es importante que haya esta visibilización con el apoyo de todos. Si no tenemos mujeres referentes y espejos donde se puedan mirar las nuevas generaciones difícilmente podemos impulsar nuevas iniciativas. Necesitamos que estas deportistas sean la bandera porque nos van a permitir avanzar de una manera más rápida y visible", dijo José Hidalgo, presidente de ADESP, este miércoles en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) donde se revelaron los resultados del estudio impulsado por las consultoras Punto de Fuga y BRT United.

La futbolista Alexia Putellas y la extenista Arantxa Sánchez Vicario ocupan la cuarta y quinta posición respectivamente, mientras que la también futbolista Aitana Bonmatí, es sexta, y la exgimnasta Almudena Cid séptima por delante de la exnadadora de sincronizada Gemma Mengual. La delantera Jennifer Hermoso es novena y la exnadadora de sincronizada Ona Carbonell cierra el 'top-10' al ocupar la décima posición.

"Considero que es muy necesario este estudio. Nunca me lo había planteado y ha sido muy sorprendente para mí, porque me han dado mucha información sobre mí mísma. Cuando me retiré del deporte quería seguir vinculada a él, pero de una manera que fuera sana, natural y coherente para mí y lo hice transformándome en otra profesión como la de actriz y aportando de esa manera al deporte diferentes perspectivas, subrayó Almudena Cid, que estuvo presente en el acto en representación de las deportistas y participó en una mesa redonda.

De las 20 deportistas seleccionadas, que engloban 11 disciplinas diferentes, en la que el fútbol, con cinco, es la más representada, destaca que ocho de ellas -el 40%- ya están retiradas de la competición deportiva (Arantxa Sánchez Vicario, Almudena Cid, Gemma Mengual, Ona Carbonell, la exhalterofilista Lydia Valentín, la extenista Conchita Martínez, la extenista Garbiñe Muguruza y la exalpinista Edurne Pasabán) y la nadadora Teresa Perales es la única representante del deporte paralímpico.

Además de la lista, el 'Barómetro de Ídolas del Deporte Español' expone los valores que representan a cada una de las deportistas divididos en cuatro áreas: las guerreras resilientes en la que se incluyen a Carolina Marín, María Pérez o Teresa Perales entre otras, 'las voces de la igualdad' con Ana Peleteiro, Jennifer Hermoso y Lydia Valentín, como algunas de las representantes, 'las capitanas carismáticas', con Mireia Belmonte, Alexia Putellas o Gemma Mengual a la cabeza, y 'las embajadoras del bienestar', con Almudena Cid, Alexia Putellas o Garbiñe Muguruza.

"Este estudio celebra el rol inspirador que las deportistas españolas tienen porque se han convertido en referentes para las niñas que comienzan en la práctica deportiva. Son ejemplos de valentía y esfuerzo y estas iniciativas ponen en valor el papel qu las deportistas tienen en nuestro país. Cuando una mujer triunfa, toda la sociedad triunfa con ella", expresó Bárbara Butragueño, subdirectora general de Mujer y Deporte.

El Barómetro incluye entrevistas a hombres y mujeres entre 16 y 65 años, expertos conformados por algunos de los deportistas como Carolina Marín, Lydia Valentín o Gemma Mengual en el apartado de deportistas de élite y organismos y marcas, donde se les preguntaba cuáles eran las cinco deportistas que más admiraban entre otras preguntas.

El barómetro de las deportistas más admiradas:

Carolina Marín (bádminton)

Mireia Belmonte (natación)

Ana Peleteiro (atletismo)

Alexia Putellas (fútbol)

Arantxa Sánchez Vicario (tenis)

Aitana Bonmatí (fútbol)

Almudena Cid (gimnasia artística)

Gemma Mengual (natación sincronizada)

Jennifer Hermoso (fútbol)

Ona Carbonell (natación sincronizada)

Lydia Valentín (halterofilia)

Teresa Perales (natación)

Conchita Martínez (tenista)

Edurne Pasabán (alpinismo)

Garbiñe Muguruza (tenista)

María Pérez (atletismo)

Laia Sanz (automovilismo)

Olga Carmona (fútbol)

Paula Badosa (tenis)

Salma Paralluelo (fútbol).

EFE

