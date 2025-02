Aimar Oroz, segundo día de ausencia en Tajonar

Pamplona, 26 feb (EFE).- El Osasuna volvió a ejercitarse en Tajonar sin Aimar Oroz por segundo día consecutivo a cuatro días de recibir al Valencia en un Sadar que no ve ganar a su equipo desde hace cinco jornadas.

Con casi toda su plantilla disponible, Vicente Moreno llevó a cabo diferentes indicaciones con una breve activación, antes de pasar a situaciones reducidas de juego, situaciones de uno contra uno y fútbol.

No estuvo el '10' rojillo, quien padece una indisposición que, como ya ocurriera ayer, no le permitió participar en la sesión. No parece que esto haga peligrar su presencia frente al Valencia, ya que restan tres días por delante antes del partido.

Los jugadores del Promesas Jon García, Osambela y Pablo Valencia participaron en la sesión para completar el entrenamiento. Jesús Areso ya está listo para regresar al once tras el partido de sanción que cumplió en Balaídos.

La lejanía entre partido y partido permite a Moreno tener más tiempo para ensayar diferentes aspectos del juego que acerquen a su equipo a la mejor versión, esa que hace semanas que no deja verse.

Mañana, el equipo volverá a ejercitarse a puerta abierta en Tajonar a partir de las 11.15 horas. Además, Osasuna trabajará el viernes y el sábado para completar la preparación del choque del domingo.

El Osasuna y el Valencia se miden este domingo a las 21.00 horas en partido correspondiente a la vigésima quinta jornada de LaLiga (Primera División). EFE

le.jr/cmm