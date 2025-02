Tribunal indio no avanzará con litigio contra DeepSeek, pero lanza recomendación de uso

Nueva Delhi, 25 feb (EFECOM).- El Tribunal Superior de Delhi recomendó este martes a los usuarios indios de la firma china de inteligencia artificial (IA) DeepSeek que no utilicen la plataforma si sienten que esta puede causarles algún perjuicio, pero rechazó avanzar con un litigio en su contra, han informado medios indios.

"No lo usen si es tan dañino ¿Acaso es obligatorio usarlo? No hay motivos para buscar una audiencia urgente", dijo el juez Devendra Kumar, encargado junto al magistrado Tushar Rao del caso, ha publicado el medio especializado en asuntos judiciales Bar and Bench.

El Tribunal Superior de Delhi se negó, por tanto, a avanzar en el caso que planteaba un denominado litigio de interés público (PIL, por sus siglas en inglés) contra DeepSeek.

Los demandantes habían expresado su preocupación por la privacidad y la seguridad de la plataforma china y habían pedido instrucciones par elaborar directrices en torno a la firma de IA, según detalló Bar and Bench.

DeepSeek, que presentó en enero su modelo de lenguaje más reciente, ha revolucionado el panorama global de la IA, impresionando a expertos por su rendimiento y eficiencia en un sector dominado hasta ahora por las compañías estadounidenses.

Sin embargo, la gestión de datos por parte de DeepSeek ha llevado a países como Corea del Sur a vetar las descargas de la aplicación china, y a otros como Italia o Australia a analizar más a fondo el servicio e imponer restricciones de acceso a instituciones públicas argumentando riesgos para la seguridad nacional de sus propios países.

El Tribunal Superior de Delhi reconoció que el asunto que concierne a la PIL contra DeepSeek es "delicado", sin embargo, se preguntó por qué éste había sido tan sensible, teniendo en cuenta que otras plataformas de IA "están disponibles y son accesibles" en la India.

El pasado 11 de febrero, el primer ministro indio, Narendra Modi, participó en la cumbre mundial sobre IA celebrada en París e hizo hincapié en el desarrollo responsable e inclusivo de la inteligencia artificial.

El mandatario de la India destacó los avances de la India en el ámbito de la construcción de modelos lingüísticos a gran escala adaptados a su diverso panorama lingüístico. EFECOM