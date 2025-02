Serrat: "Si tuviera ganas profesionalmente y me quitara el sueño, volvería a cantar"

Barcelona, 25 feb (EFE).- Joan Manuel Serrat ha reconocido este martes que si tuviera "ganas profesionalmente" y le "quitara el sueño", volvería a los escenarios.

"Me he retirado de subir a los escenarios, no de cantar, estar vivo y participar de las cosas", ha asegurado Serrat al ser reconocido como invitado de honor de la fiesta Santa Eulàlia 2025 del Gremio de Restauración.

Serrat ha afirmado que la industria musical no le ha cerrado las puertas pero ha admitido que no sabe "qué camino puedo tomar en ella".

"Ya no formo parte de sus proyectos", ha sentenciado el Noi del Poble-Sec.

Sobre el gremio de la restauración, ha explicado que hizo una incursión en este sector con dos proyectos, una bodega y el restaurante La Placeta, que resultaron ser "dos experiencias fallidas" de las que salió "herido y un poco más pobre, pero no derrotado".

"Soy una parte importantísima del sector, no soy productor, ni elaborador: soy consumidor y lo hago muy bien", ha bromeado Serrat, quien se ha autoproclamado un "experto en huevos fritos y bocatas de mejillones en escabeche". EFE

