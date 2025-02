Feijóo rechaza las amenazas arancelarias de Trump, que rompen las reglas de mercado global

Madrid, 25 feb (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha endurecido este martes sus críticas al presidente estadounidense, Donald Trump, y ha lamntado sus amenazas de imponer aranceles, que suponen "romper las reglas del mercado mundial" y "no son una tradición del Partido Republicano".

"Romper las reglas del mercado mundial con aranceles es un camino inadecuado para la economía norteamericana y para la economía europea", ha afirmado Feijóo en un foro en Madrid con empresarios.

Esta actitud, ha agregado, "no es la tradición del Partido Republicano en Estados Unidos, ni la tradición de la Administración norteamericana, con independencia de quién gobierne en cada momento".

Aunque, ha precisado, hay que recordar que de momento son sólo pronunciamientos y "de momento decisiones no hay".

Feijóo ha criticado también los intereses del mandatario estadounidense de negociar el fin de la guerra de Ucrania con Rusia, sin la intervención de la Unión Europea ni de Kiev.

"Pensamos que un país que agrede a otro país no puede ser compensado" y que "si el agresor gana le estamos dando la vía para que siga agrediendo a otros países", ha opinado Feijóo.

Y es que, ha agregado, un país que "no respeta as reglas de derecho internacional no puede ser un país interlocutor de EE.UU." y "un país que invade otro país tiene que tener las sanciones correspondientes" y "no se puede finalizar una guerra venciendo el agresor, porque si no esa paz es injusta y de poca dudracion", ha añadido.

Aún así, ha destacado el líder popular, puesto que Trump es "el presidente legitimo" al que han votado 77 millones de ciudadanos, el Gobierno español tiene que hacer lo posible por aceptarlo, aunque no les guste su opinión. "EE.UU. es el mejor aliado de Europa de los últimos cien años y sería un disparate que dejara de serlo", ha agregado.

En este contexto, ha precisado Feijóo, en el PP no se va a insultar a Trump porque "para eso está el presidente Sánchez" ni le va a "rendir pleitesía" porque "para eso ya están otros partidos que están en la oposición", ha afirmado, en una referencia directa al líder de Vox, Santiago Abascal, férreo defensor del presidente republicano.

El PP es un partido "europeísta y garantista" que cree "en la alianza en materia de defensa con EE.UU." y que hay que llegar a acuerdos juntos "sin perder la dignidad de los países", de EE.UU. y de la UE, que "se pueden hacer compatibles", ha concluído. EFE