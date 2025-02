El PSOE pide el cese del asesor del PP abogado de la acusación contra el fiscal general

Madrid, 25 feb (EFE).- El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha señalado que la secretaria primera de la Cámara Alta, Eva Ortiz, tiene que cesar a su asesor que a la vez es abogado de Manos Limpias en el caso contra el fiscal general, salvo que dé explicaciones públicas de que no hay un conflicto de interés.

En una rueda de prensa, Espadas ha indicado que Ortiz ya solo tiene esas dos opciones, y, como dar garantías de que no hay un conflicto de interés es "difícil de probar", lo consecuente, por "higiene democrática", a su juicio, es que Ortiz cese a Víctor Soriano como asesor.

El portavoz socialista en el Senado ha dicho que se lo pide ya "directamente" a Ortiz, toda vez que tanto el presidente del Senado, Pedro Rollán, como la secretaria general (letrada mayor), Sara Sieira, se han desentendido del asunto, en una "actitud escapista", al señalar ambos que esa contratación solo le correspondía a Ortiz.

"No cabe silencio, no cabe escurrir el bulto, cabe dar explicaciones y las volvemos a pedir, y, si no, veremos qué vía nos queda para acudir a alguna instancia para que se compruebe si se está dando o no ese conflicto de intereses", ha añadido Espadas.

Espadas también ha indicado que la Mesa no ha emitido ningún informe aún sobre la petición del PSOE de que explicite las cuentas de los gastos que se generaron al Senado por la convocatoria de un pleno extraordinario en período no legislativo para una única moción no vinculante.

Ese pleno, celebrado en enero, era, ha dicho Espadas, únicamente para "lavar las vergüenzas del PP por haber votado en contra de un decreto que beneficiaba a pensionistas, jóvenes y afectados por la dana", ya que la moción única se debía a que hubiera decaído el decreto-ley ómnibus en el Congreso, con voto en contra del PP.

"Una moción para decir donde dije digo Diego", sin utilidad jurídica, ha recalcado Espadas, y que conllevó movilizar a 265 senadores y todo el personal de la Cámara.

El pleno debatirá este miércoles una moción para instar a la propia Cámara Alta a sumarse a los actos que organiza el Gobierno en 2025 por los cincuenta años de la muerte del dictador Francisco Franco.

Espadas ha explicado que presentó una moción en vez de una declaración institucional -que se pactaría entre los grupos al margen del pleno- porque los socialistas quieren hacer visible un debate parlamentario sobre el tema y una votación.

Y ello, ha reconocido, debido a la posición "de indiferencia" del PP en este asunto, pese a suponer una celebración de la democracia, cuando no una actitud de "confrontar con el Gobierno", y todo por "no enfadar a Vox".

La senadora socialista Inma Sánchez Roca ha indicado que esos actos sirven de celebración por la democracia, de homenaje a quienes la hicieron posible y también de pedagogía de lo que supone vivir en libertad, como diálogo intergeneracional.

Sánchez Roca ha defendido que los actos comiencen en 2025 porque en habitual en conmemoraciones de este tipo en todo el mundo tomar como referencia la fecha más señalada, que en este caso es 1975, aunque la Transición a la democracia se prolongara varios años. EFE