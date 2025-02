Podemos confirma que echó a Monedero del chat de dirección en el que permaneció meses después de las denuncias

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado este lunes que el cofundador del partido Juan Carlos Monedero ya no forma parte actualmente de ningún chat de la dirección del partido, admitiendo que estuvo en el canal de telegram del Consejo Ciudadano estatal al menos un par de meses después de que tuvieran conocimiento de testimonios de presunta violencia sexual contra él.

Al respecto, ha detallado que la decisión de echar a Monedero de ese grupo que agrupa a los miembros del máximo órgano directivo del partido la tomó la ejecutiva de Podemos y ha recriminado que se produjeran filtraciones de este chat interno, algo que resulta "preocupante". Eso sí, no ha precisado la fecha exacta en la que se le expulsó al cofundador de la formación de este foro telemático.

Fernández se ha pronunciando en estos términos en rueda de prensa este lunes en la sede del partido, cuestionado por el hecho de que Monedero siguiera presente en este grupo interno y realizara consideraciones sobre la estrategia del partido en noviembre y diciembre de 2023, tal y como publicó el pasado viernes 'La Sexta'. Por su parte, Podemos recibió testimonios que aludían a posible comportamiento de violencia sexual de Monedero en septiembre de ese año.

También ha insistido en que no se puede tomar más medidas adicionales contra él, como suspender a Monedero de militancia, si las víctimas no continúan con el proceso interno de denuncia, dado que se requiere una resolución de la Comisión de Garantías.

"ES PELIGROSO DESLEGITIMAR LOS PROTOCOLOS"

"Es peligroso deslegitimar los protocolos", ha lanzado tras ser cuestionado sobre si la dirección podía haber tomado la decisión de quitarle la afiliación tras recibir testimonios de violencia sexual o prohibirle directamente el acceso a actos del partido.

De esta forma, ha reivindicado que la seguridad de ese proceso la otorga la garantía de anonimato y discreción para que la afectada pueda expresar el relato de los hechos. A la par, ha explicado que se optó por apartarle de la actividad orgánica de Podemos, no convoncándole a los actos desplegados por los morados.

No obstante, ha explicado que si al final cualquiera de estas dos mujeres opta por retomar el proceso cuando sea, tendrá el apoyo de Podemos y promete que el partido llegará hasta el final en la investigación y en las posibles medidas disciplinarias.

Durante su comparecencia, el dirigente morado ha reafirmado su convencimiento de que tomaron las decisiones correctas, dado que se desvinculó a Monedero de los actos del partido sin hacerlo público para garantizar el "anonimato" y la "confidencialidad" que solicitaron las denunciantes.

SU ACTUACIÓN ES UN "TRIUNFO DEL FEMINISMO"

"Tomamos esas decisiones cuando nadie estaba mirando, cuando no había ninguna presión mediática, porque en este país hasta ahora a los hombres poderosos no se les quitaba de sus puestos de responsabilidad hasta que no estallaba una, digamos, tormenta mediática", ha trasladado Fernández.

De hecho, ha proclamado que esta actuación de su organización demuestra "una vez más un triunfo del feminismo" y que al menos hay un partido político que inmediatamente tiene testimonios de víctimas, les pone a disposición un protocolo y les garantiza que hay "un espacio seguro para las mujeres".

"Nosotros con las víctimas y con las denunciantes siempre. El 'Hermana, yo sí te creo' nosotros sí que nos lo creemos. Nosotros, con las víctimas y con las denunciantes siempre. Y tienen todo nuestro apoyo, tienen todo nuestro respaldo y tienen todo nuestro respeto", ha apostillado.

El secretario de Organización de Podemos ha defendido que Podemos ofreció en todo momento a la primera afectada que contactó con ellos una vía segura para dar testimonio contra Monedero y la opción de formular denuncia contra él, llegando a contactar varias veces con la presunta víctima sin obtener respuesta.

"Nunca más se puso en contacto con nosotros", ha declarado para luego mantener que el partido sigue ofreciendo su protocolo contra las violencias sexuales si se decanta por dar ese paso.

Fernández ha proseguido que a partir de entonces dejaron de convocar a Monedero sobre todo en sus dos principales foros ideológicos, la 'Universidad de otoño' y la 'Fiesta de la primavera'.

VE AFÁN DE "GOLPEAR" A PODEMOS

El secretario de Organización de Podemos ha vuelto a criticar el tratamiento mediático de este caso, al ver interés de "golpear" a su partido, y ha desgranado que en 2024 salieron en varios medios informaciones de que Podemos había desplazado a Monedero en alusión a discrepancias, aunque ahora se quiera hacer ver que no. "No se puede soplar y soplar a la vez", ha reprochado.

Cuestionado sobre por qué no desplegaron un resolución desde la dirección para prohibir que Monedero participe en cualquier actividad del partido o de expulsión de afiliación, Fernández ha desgranado que actuaron dejándole de invitar a eventos precisamente por las víctimas, preservando para ella privacidad y discreción, y por la ausencia de una resolución de la Comisión de Garantías.

"Cuando no hay una resolución de garantías, pues no podemos prohibir a la gente que salga a la calle", ha enfatizado para desgranar que, pese a ello, tomaron medidas para asegurar que Podemos es un espacio seguro para las mujeres.