Los números ante las quejas de Bordalás: de 6 minutos de tiempo añadido, se jugaron 2:15

Getafe (Madrid), 24 feb (EFE).- Si en un pasado cercano Manuel Pellegrini enjuició el estilo del Getafe, la resaca del choque entre el conjunto madrileño y el Betis de este domingo cambió el sentido de las quejas: José Bordalás y su portero David Soria lamentaron lo que, a juicio de ambos, es una hipocresía por parte del entrenador chileno, porque su equipo practicó el fútbol que varias veces ha criticado del cuadro azulón.

Sobre todo en el tiempo añadido, en el que el Betis intentó perder todo el tiempo posible para que el Getafe no empatara un choque que acabó perdiendo 1-2. Con el reloj en la mano, según cronometró EFE, de los seis minutos de añadido que decretó el árbitro Javier Alberola Rojas, sólo se disputaron exactamente dos minutos y quince segundos de juego efectivo.

La actitud de los jugadores del Betis fue la principal causa de la pérdida de la mayoría del tiempo y eso desató el enfado monumental de Soria y Bordalás. Y no por las acciones de los jugadores verdiblancos, sino por la incoherencia en el discurso de Pellegrini, que tras el choque de ida en el Benito Villamarín llegó a decir del Getafe que lo que hacía sobre el terreno de juego "no es fútbol" y cerró sus declaraciones con unas palabras que dolieron al club azulón:

"Ya sabemos el estilo de juego del Getafe. Técnicos, jugadores y árbitros, todos, tenemos que dar mucho más para respetar el espectáculo. En España se juega el mejor fútbol, pero el sentido del espectáculo no existe. Se pierde mucho tiempo, los jugadores se tiran al piso, hay simulaciones, se corta mucho el juego... Me alegro de que en los minutos de añadido nos dedicáramos a jugar y no a engañar", afirmó en rueda de prensa tras el choque de ida disputado el pasado 20 de septiembre.

Esas fueron las declaraciones por las que explotó Soria después del partido. El portero del Getafe, 'disparó' contra Pellegrini: "Ellos han hecho lo contrario a lo que va predicando su entrenador. Dice que es un amante del fútbol, que su equipo no pierde tiempo y cada vez que juega contra nosotros nos mata. Imagino que no estará contento con el partido de su equipo".

En el análisis de los seis minutos de tiempo añadido, segundo a segundo, es posible entender por qué de los seis minutos de añadido se jugaron poco más de dos.

De hecho, ese tiempo añadido comenzó con una falta de Domingos Duarte sobre Vitor Roque por agarrarle en un hombro. El jugador brasileño se marchó andando unos pasos después de la falta del portugués y después se tiró al suelo. A la vez, Pellegrino cambió a Isco, que salió del terreno de juego para dar entrada a Natan. Hasta el 90:54, no se reanudó el juego.

En el 91:08, el 'Chimy' Ávila chocó contra Soria dos veces para impedir que sacara con velocidad; en el 91:40, Allan Nyom lanzó la pelota fuera de banda y Aitor Ruibal tardó hasta 20 segundos en volver a ponerla en juego; el 93:03 Antony vio la cartulina roja por una entrada sobre Juan Iglesias. Se retiró del césped andando despacio y no llegó a la línea de fondo hasta el 94:28.

En el 94:40 Coba da Costa echó la pelota fuera y Ruibal tardó otros 20 segundos en sacar nuevamente de banda. En el 95:37, Duarte recibió su segunda cartulina amarilla por una entrada sobre Sergi Altimira, que se quedó tendido en el suelo en la parcela del terreno de juego del Betis.

La falta la fue a sacar Marc Bartra, que finalmente se la dejó al portero Adrián San Miguel. Hasta el 96:44, la pelota no salió de su bota. Y nada más sacar, en el 96:50, el árbitro pitó el final. Casi inmediatamente, Soria explotó en las primeras declaraciones tras el partido y Bordalás apoyó las palabras de su jugador.

"No tengo nada que decir, ya lo ha dicho David Soria. Lo habéis podido comprobar todos. Se ha jugado prácticamente nada. Pero esto forma parte del fútbol. Lo que ocurre es que cuando lo sufres te quejas y cuando lo haces, pues no tienes nada que decir. Esa es la realidad", apuntó.

Pero la otra realidad es que el Betis se llevó el partido. Ganó 1-2 y sumó tres puntos con los que se asoma a las posiciones europeas. Y Pellegrini, preguntado por el giro del juego del Betis en los minutos finales hacia un estilo absolutamente opuesto al que pregona, ofreció una versión diferente a lo que Bordalás y Soria vieron sobre el césped: "Hicimos el fútbol que hacemos siempre". EFE