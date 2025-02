La Junta de Andalucía renueva su apoyo a las bases del toreo

Sevilla, 25 feb. (EFE).- El VI Circuito de Novilladas de Andalucía ha sido presentado en la tarde de este lunes en un acto celebrado en el Salón de los Carteles de la plaza de la Real Maestranza que ha contado con la presencia de Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía además del presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Victorino Martín.

Se trata de un certamen de festejos menores en el que se lidian seis ganaderías de la propia comunidad, que implica la apertura de cinco plaza del circuito rural y que cuenta con la participación nueve novilleros. Cuatro han sido escogidos a través de un bolsín clasificatorio, otros cuatro por méritos propios y el noveno por intercambio con otro de los circuitos regionales.

El circuito, organizado por la Fundación del Toro de Lidia, cuenta con el apoyo fundamental de la Junta de Andalucía tal y como destacó Victorino Martín, presidente de la FTL, que subrayó el papel pionero de ese respaldo. El ganadero también agradeció el apoyo de las diputaciones de Málaga, Huelva, Córdoba, Granada y Cádiz, el Instituto Andaluz de la Juventud, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, la Fundación Cajasol y la Fundación Caja Rural del Sur además de la empresa Pagés, que organiza la final, y Canal Sur Televisión que retransmitirá íntegramente el circuito.

El certamen cuenta con el padrinazgo de Jesulín de Ubrique que interpeló a los aspirantes: “Tenéis una oportunidad que otros no van a tener. No se sabe si el que mande en el futuro en unos años está aquí́ sentado o no. Es muy importante salir mentalizado y, sobre todo, agradeced el esfuerzo que todo el mundo hace para sacar este circuito adelante” enfatizó el antiguo ídolo de los 90.

El encargado de cerrar el acto iba a ser Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía que renovó el compromiso taurino de la Junta de Andalucía, “sin complejos”.

Sanz señaló que “en los momentos más difíciles para la fiesta y para la sociedad española, la FTL fue capaz de mantener viva la fiesta” con proyectos como el presentado este lunes recordando distintas iniciativas emprendidas por el gobierno andaluz como la redacción del nuevo reglamento taurino, que debe ser presentado antes de que acabe marzo.

De la misma forma, el consejero se refirió a los Premios de Tauromaquia de la Junta de Andalucía que, en su segunda edición, se entregarán el próximo 26 de marzo en el palacio de San Telmo en un acto que presidirá el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

El primer festejo clasificatorio se celebrará en Sanlúcar de Barrameda el próximo 16 de marzo. Se lidiarán novillos de Rocío de la Cámara para Gonzalo Capdevila, Javier Zulueta y Ángel Pérez, que debutará con picadores.

La segunda novillada clasificatoria llegará una semana después, el 23 de marzo en la placita de Cortegana. Se ha reseñado un encierro de Espartaco que será lidiado por El Primi, Cid de María y Carlos Tirado.

Esa fase clasificatoria concluye en Marbella el 29 de marzo con la lidia de una novillada de Fermín Bohórquez que será despachada por Pedro Gallego, Martín Morilla e Ignacio Candelas. Las semifinales se celebrarán respectivamente en Lucena y Motril, los días 5 y 12 de abril lidiándose sendos envíos de Torrehandilla y Gabriel Rojas. La final, finalmente, llegará en la plaza de la Maestranza de Sevilla el domingo 25 de mayo incluida en el abono de 2025. EFE

arm/amd