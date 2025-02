Feijóo lamenta que Sánchez imposibilite alcanzar en España un acuerdo como en Alemania

Madrid, 24 feb (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, imposibilite alcanzar en España un acuerdo como el de Alemania, donde el ganador de las elecciones podrá formar un gobierno con los socialdemócratas.

En declaraciones a Telecino, Feijóo se ha referido a la postura del ganador de las elecciones alemanas, Friedrich Merz, de la conservadora CDU, de formar una gran coalición con los socialdemócratas y rechazar pactar con la extrema derecha.

Feijóo ha incidido en que es bueno "legitimar" que gobierne al que gana las elecciones, como ha ocurrido en Alemania, y ha celebrado que allí "Frankestein solo sea un personaje de ficción", en referencia a la coalición que ha permitido que Sánchez esté al frente de la Presidencia del Gobierno sin ser la fuerza más votada.

En este sentido, ha recordado que él ganó las elecciones en julio de 2023 y que, sin embargo, "Sánchez pactó con toda la izquierda radical y con todos los independentistas para que no pudiese gobernar el que ganaba".

Tras cargar contra Sánchez por difamar al PP e ir este lunes a Kiev a "figurar", Feijóo se ha referido a la tensión entre Europa y Estados Unidos, para defender la importancia de que se mantenga esa alianza por el interés europeo.

Dicho esto, Feijóo ha señalado que no está de acuerdo con que la administración norteamericana quiera poner aranceles a los productos europeos ni tampoco con que quiera tratar y cerrar con el presidente ruso la guerra de Ucrania, como si Vladimir Putin "no fuese realmente el invasor y el agresor".

Tras recalcar que "no se puede aceptar una paz injusta con una invasión injusta" y que Rusia no puede ser el interlocutor de los Estados Unidos para cerrar esa guerra, ha añadido que no es necesario rendir "pleitesía" ni decir a todo que sí a Estados Unidos.

Por otra parte, Feijóo ha dicho que el PP tomará la decisión más oportuna" respecto a la continuidad de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana y que los valencianos dirán "en los próximos meses y en los próximos semestres qué nota le dan" a su labor en la reconstrucción.

Feijóo ha destacado que lo que ha hecho Mazón es "resistir, aguantar y gestionar la reconstrucción", mientras que Sánchez se ha marchado de la región como si él no fuese el presidente y no le correspondiese haber declarado la emergencia nacional. Frente a ello, ha lamentado que haya optado por hacer oposición al presidente valenciano con "irresponsabilidad y frivolidad".

Respecto a la política migratoria, clave en los actuales procesos electorales, Feijóo ha defendido que su postura es muy clara: "sellar las fronteras a la inmigración ilegal y expulsar a los inmigrantes ilegales", dejando claro que "España necesita inmigrantes regulares". EFE