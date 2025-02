Montero advierte a Moreno de que se le ha acabado "vivir de las rentas"

Armilla (Granada), 23 feb (EFE).- La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha advertido este domingo al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha empezado la "cuenta atrás" y que "se acabó vivir de las rentas", porque los socialistas están "en condiciones y preparados" para ganar el Gobierno andaluz y volver a la Junta.

"Se te acabó el tiempo de pasar de puntillas por los problemas de los andaluces sin ofrecer soluciones y de pensar que gobernar Andalucía es no hacer nada, pasear y hacerte fotos aprovechando las infraestructuras que impulsa el Gobierno de España", ha dicho dirigiéndose al presidente de la Junta.

Montero se ha pronunciado así durante su intervención en el acto de clausura del XV Congreso Regional del PSOE andaluz que ha ratificado su liderazgo en Armilla (Granada), con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros del Ejecutivo central.

Ha argumentado que el partido presenta "un proyecto renovado" porque "ha hecho los deberes" y, sobre todo, ha definido su "ambición por Andalucía" porque no quiere una comunidad que "se resigna y se conforma, que va de puntillas en sus competencias porque no tiene ni idea de cómo modernizar esta tierra".

"Andalucía llegará a donde quiera llegar cuando el PSOE se ponga al frente intentando canalizar el ánimo y la energía de toda la gente", ha enfatizado Montero, que ha asegurado que si ella sale a ganar, todos salen a ganar, y lo hacenos "con ilusión, proyecto y confiando en que tenemos la mayoría y la mayoría nos dará la victoria".

Según Montero, Moreno "siempre ha tenido miedo de que el PSOE andaluz recuperase el tono que ha tenido históricamente" y le ha advertido de que "se vaya preparando, porque el partido está fuerte, está unido, tiene ganas y lo va a hacer posible".

Ha añadido que ese miedo no es a su persona, sino a un partido "que se lo crea y confíe, porque el PSOE fuerte es imbatible".

En este sentido, ha manifestado que durante estos años el PP "se ha encomendado" a que el PSOE no despertara del shock que supone gobernar durante tanto tiempo y tener que acostumbrarse a ser oposición, por lo que ha calificado como "el pacto de la vergüenza", que dio a Moreno la presidencia de la Junta en su primer mandato.

A las puertas de su primer 28F (Día de Andalucía) como máxima responsable de los socialistas andaluces, Montero ha denunciado que la derecha "no ha creído nunca en Andalucía" y ha recordado que, "aunque les dé coraje", su lema fue "andaluz, este no es tu referéndum".

"No creían en el autogobierno ni en la capacidad de esta tierra para acercar los servicios públicos a los ciudadanos o modernizar el campo", ha aseverado Montero, que ha apostado por "darle la vuelta al mapa para ser un sur moderno, innovador, transformador, que tenga ambición por colocarse en las mejores posiciones".

"Vamos a levantar la bandera verdiblanca y a seguir defendiendo llegar a donde podamos llegar, porque Andalucía necesita que nos levantemos de nuevo", ha pedido Montero, mientras advertía de que "no se puede bajar la guardia ni un momento" porque fue el PSOE, con los presidentes autonómicos a la cabeza, "los que le dieron la vuelta a esta tierra como un calcetín".

Ha insistido en que la derecha no va a poder "borrar esos logros", como la sanidad o la educación pública a pesar de que "nos están privatizando", ha denunciado, aunque ha advertido que "las conquistas no son indefinidas y el progreso si no se pedalea se cae".

Además ha avanzado que los populares van a tener que dar explicaciones sobre los casos de "contratos irregulares, desviaciones de fondos públicos o concesiones a empresas de familiares de quienes está al frente, todo en defensa del interés propio". EFE

(foto)