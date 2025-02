La actividad manufacturera de las pymes en Argentina creció un 12,2 % interanual en enero

Buenos Aires, 23 feb (EFECOM).- La actividad de la industria manufacturera de las pyme en Argentina registró en enero pasado un crecimiento del 12,2 % en comparación con el mismo mes del año pasado, ha informado este domingo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Según un informe de la CAME, todos los sectores analizados mejoraron su actividad en la comparativa interanual.

"No obstante, a pesar de esta mejora, las industrias aún no lograron recuperar los niveles previos a la profunda caída del mismo mes de 2024, cuando la producción marcó un mínimo histórico del -30 %", según la CAME.

De acuerdo con informe, la actividad de la industria pyme avanzó en enero un 4,8 % en comparación con diciembre último.

A pesar de esta subida, las pymes industriales operaron en enero al 59 % de su capacidad instalada, "evidenciando que aún persisten desafíos en la recuperación del sector", ha destacado la entidad empresarial.

En enero, el sector manufacturero se benefició de un aumento en la demanda, de la mano de la paulatina desaceleración de la inflación.

La actividad de las pymes industriales se desplomó un 9,8 % en 2024, un año marcado por el severo ajuste fiscal puesto en marcha por el Gobierno de Javier Milei, la contracción económica, la alta inflación (117,8 % acumulada en el año) y la pérdida del poder de compra de los ingresos de los hogares, ha recordado la CAME. EFECOM