Fuego cruzado sobre el gallego

Ana Martínez

Santiago de Compostela, 23 feb (EFE).- "El único y verdadero pacto por la lengua está hoy aquí", ha dicho este domingo el presidente de la Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, en la marcha de Queremos Galego. "Yo espero que independientemente de la forma de manifestarnos que tengamos en el día de hoy, al final volvamos a esa senda del diálogo", ha asegurado el consejero de Lengua, José López.

Uno y otro se han pronunciado en la misma ciudad, el primero en la movilización ciudadana apoyada por más de 600 colectivos, convocada en un momento en el que las encuestas detectan descenso de hablantes, especialmente en las generaciones más jóvenes. El segundo lo ha hecho en la ofrenda floral realizada junto al monumento a Rosalía de Castro ubicado en la compostelana Plaza de Vigo.

En la conmemoración del 188 aniversario del nacimiento de la poetisa, en la capital gallega hubo un fuego cruzado sobre el idioma.

José López ha declarado que la autora de 'Cantares gallegos' estaría "moderadamente satisfecha con la Galicia que tenemos hoy". "Yo no creo que las disputas, yo no creo que el extremismo, yo no creo que determinadas posiciones de máximos nos lleven a cuestiones que sean favorables" para el gallego, ha afirmado López a la prensa.

Maceira, en la protesta por la "emergencia lingüística" celebrada en Santiago bajo el lema 'Lengua vital, ya!", desde la Alameda al Obradoiro, ha replicado: "La Xunta y Rueda saben cómo rectificar. Propusimos unos puntos mínimos basados en acuerdos unánimes ya existentes que la Xunta debe cumplir, y medidas urgentes que se deben aplicar para la enseñanza, la cultura, los servicios públicos y las actividades comerciales sin más dilaciones".

"Tendemos la mano, pero tenemos que hacer una negociación dentro de un marco razonable en el que entendemos que está cómoda la sociedad gallega", ha continuado López Campos, que ha añadido: "Cuando hablo de extremismos, hablo de personas que se dedican a ir a reuniones donde hay más de cien profesionales de acreditado prestigio, reconocidos, a boicotear, por ejemplo, esas reuniones, con formas antidemocráticas. Cuando hablo de extremismos, hablo de posiciones maximalistas que no permiten llegar a acuerdos".

"Las manifestaciones, por supuesto, yo soy totalmente respetuoso, pero insisto una vez más: no sé si será más positivo estar trabajando en un Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega (PXNLG) o estar manifestándose detrás de una pancarta", ha subrayado el representante del Gobierno gallego.

Reacción de Marcos Maceira, al que han apoyado representantes de la Plataforma per la Llengua y de Euskalgintzaren Kontseilua: "Si quiere sinceramente un proceso para la aplicación de otras medidas, debe hacerlo con un proceso transparente, plural y participativo, sin exclusiones y, por supuesto, mostrando verdadera voluntad de aplicación".

López Campos ha insistido: "Es más fácil buscar soluciones cuando uno se sienta en una mesa a negociar. Está bien la reivindicación, está bien poner el problema encima de la mesa (...) pero entendemos que la fórmula de resolverlo no es exclusivamente detrás de una pancarta en una manifestación" y sí, en cambio, sentándose, hablando y negociando.

El pasado noviembre, Queremos Galego protagonizó en la Quintana una acción reivindicativa en la línea de la de este 23 de febrero con el encabezamiento: "Cambiemos el rumbo. Por el futuro del gallego". EFE