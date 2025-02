Duch afirma ser "moderadamente optimista" con la oficialidad del catalán en la UE

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, se ha mostrado "moderadamente optimista" con conseguir la oficialidad del catalán en la Unión Europea (UE) y ha asegurado que el Gobierno está haciendo el trabajo para ello.

"El Gobierno se lo ha tomado muy seriamente. Está haciendo el trabajo y, precisamente, por eso soy moderadamente optimista", ha afirmado en una entrevista publicada este domingo en 'El Periódico de Catalunya', recogida por Europa Press.

Tras ser preguntado por si el Govern se conformaría con la utilización del catalán en el Parlamento Europeo sin la oficialidad en el conjunto de la UE, Duch ha remarcado que el Ejecutivo catalán tiene clara que su prioridad, compartida con el Gobierno, es conseguir la oficialidad.

Duch ha rechazado las acusaciones de Junts y ERC al Gobierno por no estar haciendo suficiente para esta cuestión: "No estoy de acuerdo porque veo lo que se está haciendo y las negociaciones tienen sus mecanismos y muchas veces hacer ruido o explicar cada cinco minutos lo que estás haciendo no ayuda".

"Es un tema difícil porque para nosotros es muy obvio, pero no necesariamente lo es para todos los otros 26 países", ha añadido el conseller.