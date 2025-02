Bordalás: "No se nos trata de la misma manera si hiciéramos lo que hoy ha hecho el Betis"

Getafe (Madrid), 23 feb (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, mostró su desacuerdo con el discurso de Manuel Pellegrini, que en el pasado criticó al conjunto azulón por su fútbol lleno de perdidas de tiempo, y manifestó que este domingo el cuadro verdiblanco practicó un estilo que en ocasiones critica.

El Getafe, derrotado 1-2 por el Betis en el Coliseum, terminó con una racha de seis partidos invicto y después del choque, su portero, David Soria, declaró que Pellegrini no debe estar contento por haber practicado un fútbol que siempre critica en el Getafe. El técnico chileno negó después en rueda de prensa haber cambiado su estilo y Bordalás insistió en que sí lo hizo.

"Cuando Mayoral ha marcado gol todavía quedaban minutos. Pensamos que teníamos la posibilidad del empate y a partir de ahí es cuando más se ha interrumpido el juego, cuando más parones ha habido, cuando no se jugaba a nada y se tardaba mucho en sacar de puerta. No es quejarme, porque el Betis es un gran equipo. Pero no se nos trata de la misma manera si hiciéramos lo que hoy ha hecho el Betis con un resultado favorable", dijo.

"A nosotros se nos amonesta al portero, se nos mete prisa. Nosotros en San Sebastián, ganando 0-3, se descontaron nueve minutos más uno más, fueron diez. Cuando gana el Getafe se descuenta muchísimo y cuando va perdiendo se reduce ese descuento cuando hoy hemos podido comprobar que hoy se ha perdido muchísimo tiempo", agregó.

"No tengo nada que decir, ya lo ha dicho David Soria. Lo habéis podido comprobar todos. Se ha jugado prácticamente nada. Pero esto forma parte del fútbol. Lo que ocurre es que cuando lo sufres te quejas y cuando lo haces, pues no tienes nada que decir. Esa es la realidad", apuntó.

Bordalás dejó claro que por cómo fue el partido, el resultado final fue justo, aunque recordó que el Getafe intentó hasta el final conseguir un empate que finalmente no encontró.

"No ha sido nuestro mejor partido. Nuestro equipo se basa en el esfuerzo, en estar juntos, en una buena presión. Hoy el Betis ha conseguido hacernos muy largos, el Betis no ha arriesgado absolutamente nada. Han jugado en largo, nos ganaron muchos duelos y al final impusieron el ritmo", señaló.

"No fuimos capaces de neutralizar las transiciones del Betis y llegó así el primer gol. Quizá en el segundo tiempo con el resultado justo del 0-1, teníamos posibilidades de empatar. Ha habido fases buenas, pero nos ha faltado definición y juego. No se puede reprochar nada a estos jugadores. Estamos pagando el esfuerzo de los anteriores partidos. Nadie dijo que esto va a ser fácil", comentó.

También quiso rebajar la euforia de la última semana que colocaba al Getafe como un candidato a jugar en Europa la próxima temporada.

"El Betis, por ejemplo, es un equipazo. Hoy tenía seis o siete bajas que podían ser titulares en un equipo de cualquier nivel y hoy se ha visto el once que han sacado. Nosotros no tenemos eso. En estas últimas semanas, quizá por este gran comienzo, hemos caído en una euforia desmesurada que no refleja la plantilla que tiene este equipo. Va a ser muy duro de aquí al final. Tenemos que tener los pies en el suelo", concluyó. EFE