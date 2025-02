Alguacil, tras el 3-0 al Leganés destaca que "ninguna victoria es fácil"

San Sebastián, 23 feb (EFE). - El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, tras la victoria por 3-0 ante el CD Leganés, destacó que "visto el resultado y el juego del equipo, ninguna victoria es fácil".

Alguacil indagó en ese concepto, y lo extrapoló a su equipo, contento con los primeros 25 minutos "muy buenos en los que todo ha salido bien".

Una Real Sociedad que este año rota más de lo habitual, lo que según el técnico txuri urdin será lo que les permite "pelear en las tres competiciones", con vistas a las semifinales de Copa del Rey ante el Real Madrid y los octavos de final de la Liga Europa ante el Manchester United.

La mala noticia de la noche la protagonizaron Nayef Aguerd y Arsen Zakharyan, ya que ambos cayeron lesionados, aunque Alguacil, cauto, prefirió "esperar a las pruebas": "Aguerd tendrá una roturita y Zakharyan espero que sea solo una sobrecarga por ser su primer partido como titular".

La Real, que no para de encadenar partido tras partido cada tres o cuatro días, además de hacerlo en Liga en la mayoría de veces en domingo a las 21:00h, algo que según el entrenador realista "no hay quién los entienda". "No sé qué pasa con nuestros horarios. Solo puedo dar las gracias a los que vienen, ya que muchos de ellos madrugan al día siguiente", añadió. EFE

