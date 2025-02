Mike Leigh: "Comportamientos irracionales están haciendo polvo este mundo"

Ángel Alonso Giménez

Madrid, 22 feb (EFE).- A Mike Leigh, 82 años, cineasta británico legendario, no le gusta perder el tiempo. Si no le agradan las preguntas de la entrevista, no las contesta o las contesta fugazmente. Sobre el estado del mundo en este mes de febrero de 2025 sí se detiene: "Va a peor; comportamientos irracionales lo están haciendo polvo".

¿Le preocupa la deriva actual del mundo debido a personalidades como Donald Trump?, le pregunta EFE durante una conversación 'on line' efectuada el pasado miércoles, ya que el viernes 28 se estrenará en España su última película, titulada en español 'Mi única familia' ('Hard truths' es el original).

Leigh contesta: "Es preocupante, sí. Tengo dos nietos, son niños geniales, sus padres los cuidan de maravilla. No puedo preguntarme tanto como querría cómo será el mundo en el que vivan dentro de unos años... Pero es algo que me preocupa. Si vemos el mundo a escala global, va a peor porque comportamientos irracionales lo están haciendo polvo".

"Pero -matiza acto seguido-, si vemos el mundo desde una escala individual, íntima, todo el mundo sigue durmiendo, comiendo, haciendo el amor, vistiéndose. Cada uno a su manera... Visto así, bueno, pero si ampliamos la mirada... Es preocupante".

Muchas particularidades tiene el cine de Leigh, tanto el proceso que sigue para construir historias como las propias historias.

Sobre el proceso: tras una minucioso casting, construye una trama con los intérpretes seleccionados, de modo que cuando llega el rodaje, está todo ensayado, "en su sitio", dice.

Sobre las historias: si bien ha hecho incursiones en hechos históricos ('Peterloo') y en biografías de personajes célebres ('Mr. Turner), su mirada suele fijarse en rutinas familiares y vecinales, en viviendas humildes y en barrios periféricos, por donde la trama se va deslizando, destapando conflictos universales.

Su última película, 'Mi única familia', construye y observa la realidad de una mujer de raza negra que reside junto a su familia en una casa humilde de la periferia londinense. Ella está llena de miedos y rebosa rabia, apenas tolera a su esposo y no soporta el día a día de su hijo. Quiere desaparecer. Hasta que su vitalista hermana se hace cargo de la situación.

Es entonces cuando conflictos íntimos, en su cámara, se vuelven universales.

Leigh cuenta que fue muy cuidadoso al plantear la película alrededor de dos nucleos familiares compuestos por personas de raza negra. Había que huir de estereotipos como fuera.

"Esta película se hizo de manera muy específica para evitar caer en lugares comunes que se suelen atribuir a personas negras. De hecho, el público negro que ha visto esta película la aplaude porque no ve lugares comunes, sino problemas universales, presentes en cualquier clase social", explica el director de películas como 'Secretos y mentiras', Palma de Oro en el festival de Cannes.

Marianne Jean-Baptiste encarna al personaje central, una mujer incómoda con su realidad, siempre de mal humor. Asoma la salud mental, o no.

Porque si se le menciona el debate político-social que existe en España sobre el acceso a tratamientos psicológicos a través de la sanidad pública y se le pregunta si 'Mi única familia' intenta reflejar eso mismo, aunque adaptado al contexto inglés, responde: "Seguro que hay paralelismos, pero no es el tema de la película".

Su nueva película está construida de forma "orgánica y natural", afirma Leigh, León de Oro en el festival de Venecia por 'El secreto de Vera Drake'. En general, el suyo es un cine construido así.

Se explica: "Cualquier artista, sea novelista, pintor, poeta, escultor, lo que sea, cuando empieza una histora, empieza un viaje y empieza un descubrimiento (...) Como cineasta, mi trabajo consiste en ir descubriendo. Hago películas acerca de la gente y de los sitios, hay que tomar decisiones y hacer cambios".

Acto seguido, reclama "no dar tanta importancia" a cómo hace cine, modestia que también muestra cuando se le pregunta si con la cámara se siente más cerca de un cirujano o de un observador: "No es fácil contestar", apunta antes de asegurar que se identifica con ambos. EFE

(foto) (video)