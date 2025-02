Los familiares de Mariam Fajouni reclaman la prisión permanente revisable para su homicida

Almería, 22 feb (EFE).- Souad Hamouchy, madre de Mariam Fajouni, más conocida como ‘Mery’, muerta el pasado 30 de diciembre a manos de por Francisco S.B., un joven de 28 años al que había conocido en septiembre, luchará "hasta el final" para conseguir que se le imponga la prisión permanente revisable.

Así lo ha manifestado este sábado antes de comenzar una manifestación para reclamar que el crimen se incluya como un caso de violencia de género: "Voy a luchar por mi hija hasta el final. Hasta la última gota de sangre que me quede porque me la han arrebatado, me la han quitado de las manos".

"La ha ahorcado con la cadena de su perro y la ha quemado. Puede que estuviese embarazada y eso sería ya un doble asesinato", ha sostenido para añadir a continuación que aún no cuentan con los datos definitivos de la autopsia de su hija.

Souad ha lamentado que no se haya dado apoyo a la familia de 'Mery', de 38 años, o que, según afirma, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) no haya querido saber nada de ella o su nieta, Sarai.

Precisamente, Sarai sostiene que están pidiendo justicia y, obviamente, la permanente revisable, porque "lo que ha hecho es que no tiene ningún perdón".

"El trato que hemos tenido tanto mi abuela como yo, que también somos mujeres después del caso, ha sido nefasto", subraya.

Coincide en la falta de apoyo del IAM, de la propia comisaría "el día en el que pasó esto" y la ausencia de atención psicológica para ellas: "Todos los fallos que han tenido son muy graves", sostiene.

"El otro día, a mi abuela le dijeron que su abogado -el del detenido- pediría un careo. Tampoco le veo ningún sentido pedir un careo, porque él es una persona que se ha declarado culpable. Entonces, ¿cómo va a pedir un careo? ¿Para qué? ¿Para perder tiempo?", se ha preguntado.

Sarai y Souad insisten en que 'Mery' y el arrestado se conocían desde septiembre, antes de que "él se fuese a Alemania", algo que han podido comprobar por varios amigos de la fallecida, quienes, además, les han concretado que "estuvieron viéndose" durante la Navidad antes del crimen.

Francisco S.B., autor confeso de la muerte, reside en Alemania y había llegado a esta ciudad unas jornadas antes del crimen para visitar a sus padres, quienes lo habrían llamado de forma insistente al no saber de él durante varios días.

Fuentes policiales han informado a EFE de que el detenido está casado en el país germano con una mujer que se encuentra embarazada y han insistido en que había acudido a Almería para visitar a sus padres con motivo de las fiestas de Navidad.

Presuntamente, el hombre es adicto a los estupefacientes y, tras pasar tres días de “fiesta” y sin aparecer por casa, sus padres comenzaron a llamarlo una y otra vez para intentar dar con su paradero.

Según han explicado estas fuentes, el joven asegura que se puso nervioso y comenzó a discutir con Mery, la víctima mortal, a la que asfixió con una cadena de perro.

La policía de Almería ha corroborado que, según confiesa el investigado, asfixió a la víctima en el coche de él con una cuerda o cadena de perro.

Ha asegurado que se asustó y llevó el cuerpo a un descampado del bario de Retamar, donde le prendió fuego.

El descampado se encuentra en el paseo de Castañeda, a unos minutos del ya extinto asador ‘La Capea’, junto a destartaladas viviendas en las que residen personas de origen extranjero. EFE

