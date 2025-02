Iñigo Pérez relativiza la derrota del Rayo: “Ni euforia ni dramatismo exagerado”

Madrid, 22 feb (EFE).- El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, se mostró satisfecho este sábado con la respuesta de sus futbolistas a pesar de la derrota ante el Villarreal (0-1) con un jugador menos durante la segunda parte y pidió mantener la serenidad ante lo que resta de temporada después de dos tropiezos consecutivos.

“No nos mueve ni un ápice la línea que tenemos que mantener. Seguir en equilibrio. Hay conclusiones positivas. Ni irnos a la euforia cuando vamos bien, ni irnos a un dramatismo exagerado a pesar de que tengas dos o más derrotas. Debemos ser cautos y serenos”, opinó Iñigo Pérez en rueda de prensa al término el partido disputado en el estadio de Vallecas.

A su juicio, la expulsión de Jorge de Frutos en el minuto 41 condicionó el partido, pero elogió el rendimiento físico y mental de sus jugadores.

En su línea de no pronunciarse sobre las decisiones arbitrales, no quiso opinar sobre la tarjeta roja al centrocampista decretada por el colegiado tras revisar el VAR.

“Las reflexiones que hago son meditadas. Mi posición sobre el tema arbitral no ha variado y no me moveré ni un milímetro”, zanjó el técnico franjirrojo.

Admitió que le disgustó que el Villarreal lograra el gol en un córner en el que no estuvo acertado en la marca Pedro Díaz: “Me duele mucho que nos metan a balón parado. No estuvo bien defendido”.

“Se irá a casa con la espinita clavada, pero ha hecho un partido descomunal”, añadió el técnico navarro del centrocampista.

Iñigo Pérez valoró que a pesar de jugar con diez, su equipo tiró más a puerta en la segunda parte y llegó a encerrar al Villarreal. “En el último tercio del campo, nos ha faltado tener un poco más de claridad”, analizó. EFE