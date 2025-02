El Elche sin confianzas busca el liderato ante un Cartagena hundido

Elche (Alicante)/Cartagena, 22 feb (EFE).- El Elche, pletórico como local, afronta sin confianzas y con el reto de alcanzar el liderato de Segunda División la visita del Cartagena, colista de la competición con escasas opciones de salvar la categoría.

Para el conjunto ilicitano, cuarto, ganar puede tener el premio añadido de asaltar la cabeza, ya que los tres primeros clasificados juegan a domicilio, mientras que para el Cartagena, tras cinco derrotas consecutivas y a 18 puntos de la salvación, puntuar en el Martínez Valero sería un golpe de efecto para avivar la esperanza.

El Elche, no obstante, no se fía lo más mínimo del Cartagena. El pasado curso, el equipo murciano, entonces colista, ya fue capaz de ganar en el Martínez Valero y en la primera vuelta de esta temporada el conjunto ilicitano no pasó del empate en el estadio de Cartagonova.

El técnico del Elche, Eder Sarabia, recupera para este partido al argentino Nico Fernández, vital en el juego de ataque, y al lateral Jairo Izquierdo, que militó durante la primera vuelta del campeonato en el Cartagena, y a Josan, sancionado la pasada jornada.

El extremo Eldesan Rashani, en la recta final de su recuperación tras una lesión muscular, y Yago de Santiago, baja para toda la temporada, son las únicas bajas del conjunto ilicitano.

Sarabia ha anunciado cambios en la alineación para este partido, entre ellos, posiblemente, en la portería, a la que puede volver Miguel San Román, ya que el técnico desea que el benidormense tenga ritmo de competición.

El resto del equipo es una incógnita, ya que el entrenador dispone de múltiples alternativas tanto en ataque como en el medio campo.

El propósito del conjunto de Guillermo Fernández Romo es volver a ganar un encuentro y a partir de ahí marcarse objetivos a más medio plazo por parte de un conjunto que, desde la llegada de su actual entrenador en sustitución de Alejandro Castro "Jandro", no ha hecho otra cosa que perder.

El pasado sábado estuvo cerca de romper esa dinámica perdedora frente al Málaga en el estadio Cartagonova. Sin embargo, cayó por 0-1 tras recibir el gol en el minuto 94 en una jugada al contragolpe iniciada después de que se dejara de indicar lo que pareció un claro penalti.

Tras ese nuevo mazazo, el enésimo del curso, el Cartagena sigue atascadísimo y tratará de revertir su sino con seis bajas en Elche. Son las de los defensas Pedro Alcalá y Jorge Moreno, los centrocampistas Luis Muñoz y el argentino Damián Musto, el extremo dominicano Rafa Núñez y el delantero uruguayo Gastón Valles.

Cuatro de ellos arrastran lesiones mientras que Musto deberá cumplir dos partidos de sanción tras ser expulsado el pasado sábado por protestar desde el banquillo; y Núñez, quien llegó a la plantilla blanquinegra en el mercado de invierno cedido precisamente por el Elche, no jugará por la denominada cláusula del miedo.

"Es una racha de mierda que no nos gusta a ninguno", manifestó de forma muy gráfica Fernández Romo en la rueda de prensa que ofreció este sábado al tiempo que se centró en lo que está por llegar.

"Lo pasado pasado está y para nada estamos resignados sino con la sensación de bronca, como dicen los argentinos, y con el foco en ser competitivos en el próximo partido y en aprender de la derrota. Hay que volcarse en las cosas que se pueden hacer bien, que son muchas", indicó.

Del Elche destacó que "tiene muy buenos futbolistas y dispone de distintas maneras de ganarte", aunque dejó claro que su equipo también tiene algo que decir en el partido. "Seguro que el Elche respetará nuestra manera de hacer las cosas porque sabrán que tenemos argumentos para hacerle daño", dijo.

- Alineaciones probables:

Elche: San Román o Dituro; Álvaro Núñez, Affengruber, Bigas, Salinas; Josan, Marc Aguado o Gerard Hernández, Febas, Mendoza, Nico Fernández y Sory Kaba.

Cartagena: Pablo Campos; Martín Aguirregabiria, Nikola Sipcic, Kiko Olivas, Nacho Martínez; Assane Ndiaye, Andy Rodríguez, Óscar Clemente; Julián Delmás, Dani Escriche y Álex Millán.

Árbitro: De la Fuente Ramos (Comité Castilla y León).

Campo: Martínez Valero.

Hora: 16:15. EFE

1010051

pvb/cta-Ij/jap