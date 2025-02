Del drama a la euforia en un final apoteósico

Paula Lerín

Valencia, 22 feb (EFE).- Del drama a la euforia con una remontada en el tiempo añadido. Así podría resumirse el debut de la selección española femenina de fútbol en la Liga de Naciones contra Bélgica en el Ciutat de València en un partido con un final apoteósico, por los goles de Lucía García en el minuto 92 y Cristina Martín-Prieto en el 96, para darle la victoria por 3-2.

En el debut como seleccionadora de la islandesa Elísabet Gunnarsdóttir, Bélgica estuvo atenta y eficaz para aprovechar la falta de contundencia de las vigentes campeonas de la competición y adelantarse 0-2, con goles de Toloba (m.18) y Wullaert (m.72).

Pero España reaccionó cinco minutos después por mediación de Claudia Pina, que recortó distancias en el 77, y el resto fue historia. Los cambios de Montse Tomé surgieron efecto: las dos goleadoras en el tiempo añadido salieron desde el banquillo y cambiaron el partido.

Mucha presencia ofensiva, escaso acierto

El dominio de España fue total. Como es habitual, la selección acaparó el balón, vivió en campo rival y encerró a Bélgica en su área. Pero le costó encontrar el camino del gol pese a generar casi treinta ocasiones.

Veintiséis fueron los disparos totales de la selección española, veinte más que los de la selección belga. Sin embargo, Bélgica solo lanzó uno fuera, es decir, cinco fueron a puerta, mientras que la Roja lanzó diez a puerta. La diferencia de eficacia es notable. España lanzó diez balones fuera, uno fue al larguero, otro al poste y los demás fueron bloqueados por la defensa visitante.

Además, la selección también tuvo hasta diecinueve saques de esquina, diecisiete más que su rival. España, segunda del mundo en el ránquin de selecciones, necesitó generar más del cuádruple de ocasiones que su rival para poder superar a una selección que está en el puesto 19 de la clasificación mundial.

España ya es conocida por todas las selecciones después de ganar el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y es habitual que se encuentren con bloques bajos y defensas muy cerradas para no dejar espacios al talento español, al que le cuesta atacar estos planteamientos tan defensivos.

Dos fallos en defensa que pudieron costar el partido

La falta de contundencia defensiva es un problema que España arrastra desde el año pasado. Desde su derrota en el partido por el tercer y cuarto puesto de los Juegos Olímpicos de París, en el que no marcaron ni un gol, las actuales campeonas del mundo y de la Liga de Naciones han encajado gol en cuatro de sus últimos cinco partidos. Solo ante Corea del Sur (5-0) mantuvieron cerrada su portería.

La sensación es que, mientras que España debe generar demasiadas ocasiones para marcar gol, sus rivales lo hacen con relativa facilidad. “Los goles vienen de pérdidas de pase que no podemos tener, los equipos esperan ese fallo para transitarnos y debemos mejorar para que no lo hagan tan fácil”, explicó Tomé.

“Tenemos que cuidar bien los pases, las vigilancias, estar más protegidas, gestionar esa pérdida mejor… No es cuestión de la línea defensiva, entendemos el fútbol de manera colectiva. Hubo detalles que tenemos que mejorar, pero sabemos dónde están las situaciones que podemos ajustar” agregó.

La llamada de última hora que salió a la perfección

“Martín-Prieto es sinónimo de gol”, apuntó Montse Tomé en la rueda de prensa tras la victoria. La delantera del Benfica no fue una de las elegidas por la seleccionadora nacional, pero tras la lesión de Amaiur Sarriegi recibió la llamada para suplir a la delantera txuri-urdin.

La delantera sevillana de 31 años no desaprovechó la ocasión y, como ya hiciera en su debut con la selección el 25 de octubre de 2024, volvió a marcar. En el partido contra Canadá (1-1), el primero tras los Juegos Olímpicos, entró en el minuto 75 y marcó el empate en el minuto 88.

Contra Bélgica, Martín-Prieto saltó al césped en el 82 y en el 96 marcó el definitivo 3-2. Ya suma dos goles en cuatro partidos. “No cabía otra cosa en mi mente que el balón entrase. Cuando me llama Montse (Tomé) sé que me quedan pocos minutos, pero ella siempre me dice que haga lo que yo sé, y lo que yo sé es marcar”, confesó la futbolista. EFE

