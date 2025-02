Bordalás-Pellegrini, rivalidad máxima con Europa de fondo

Getafe (Madrid)/Sevilla, 21 feb (EFE).- Vuelve la rivalidad entre Manuel Pellegrini y José Bordalás, 'enemigos íntimos' que chocan casi cada partido por su diferente concepción del fútbol y que se enfrentarán en el Coliseum al frente del Betis y del Getafe, respectivamente, con Europa de fondo.

Conseguir un billete para jugar la próxima temporada una competición continental es un objetivo evidente del Betis. No lo es para el Getafe, que, sin embargo, con una victoria podría meterse en la pelea de forma inesperada cuando terminó 2024 al borde de los puestos de descenso.

Ahora, Bordalás y Pellegrini, que han protagonizado encontronazos dialécticos en el pasado, volverán a verse las caras. El último, este mismo curso en el Benito Villamarín tras un duelo que terminó 2-1 a favor del Betis y tras el que Pellegrini criticó a los equipos que juegan para buscar un resultado: "Creo que eso no es fútbol", dijo. Bordalás, contestó: "Máximo respeto a los entrenadores que respetan a los entrenadores. Al que no lo hace, pues no tengo por qué respetarle".

Esa misma frase la repitió en la víspera del partido. Fue preguntado de nuevo por Pellegrini y aunque no quiso avivar cualquier polémica, sí repitió casi la misma afirmación: "Respeto a quien respeta, ahora mismo estamos centrados en el partido".

Y para Bordalás, el partido será clave para mantenerse invicto en 2025. Desde que comenzó el año, el Getafe va como un cohete con cuatro victorias en Liga y dos empates para sumar 14 puntos de 18 posibles. Con esos números, ha dado un salto espectacular en su pelea para no descender y ya saca siete puntos al Valencia, último club que perdería la categoría.

De hecho, Europa está más cerca que el descenso para el Getafe. Únicamente le separan cinco unidades de la sexta posición. Y, aunque Bordalás no quiere saber nada de competiciones continentales, la realidad es que con tres puntos ante un rival que sería directo, podría cambiar de opinión.

Para lograrlos, tendrá disponible a casi toda su plantilla. Sólo Luis Milla, por lesión, y Christantus Uche, por sanción, se perderán el duelo. El lugar de Uche arriba lo podría ocupar Borja Mayoral, que tiene muchas papeletas para sumar su primera titularidad del curso una vez superada una grave lesión y después de cinco partidos consecutivos apareciendo en las segundas partes.

El resto del once será, si no hay sorpresas, el mismo que superó la pasada jornada al Girona a domicilio y con los tres fichajes del mercado de invierno que parece que se han adaptado a la perfección a la idea de su entrenador: Juan Bernat, Juanmi Jiménez y Ramón Terrats, tienen muchas opciones de continuar en el once.

El Betis, tras superar el trance en la Liga Conferencia, en la que el jueves perdió ante el Gante (0-1) pero hizo valer el 0-3 de la ida en Bélgica; y a la espera del cruce de octavos ante el Vitoria Guimaraes, el 6 de marzo, vuelve a centrarse en LaLiga.

El equipo de Pellegrini llega a Getafe tras ganar 3-0 el pasado domingo en Sevilla a la Real Sociedad, por lo que ha recuperado el pulso de luchar por puestos europeos: con 32 puntos, es actualmente octavo en la clasificación a tres del sexto en la tabla, el Rayo Vallecano.

Pese a ello, el partido ante el conjunto guipuzcoano también trajo malas noticias en el apartado de lesiones. Hasta tres jugadores terminaron el duelo de San Sebastián con dolencias y además estarán varias semanas de baja.

El centrocampista Marc Roca, el mediapunta argentino Giovani Lo Celso y el lateral derecho canterano Ángel Ortiz fueron los que sufrieron mermas físicas. Se unen a la baja de otro lateral derecho, Héctor Bellerín, mientras que otros dos centrocampistas, Pablo Fornals y el portugués William Carvalho, ya trabajan con el grupo aunque aún no están para volver al equipo.

Pellegrini, por contra, tiene el alta para medirse al Getafe del lateral izquierdo francés Romain Perraud, quien ante la Real Sociedad cumplió un partido de sanción por acumulación de amonestaciones; y también van en la lista de expedicionarios el delantero congoleño Cédric Bakambu y el extremo marroquí Ez Abde.

El preparador suramericano explicó en su comparecencia de prensa que Bakambu se entrenó este sábado con normalidad tras no poder jugar el jueves por un problema en un pie y que Abde tiene un fuerte golpe y que verán como evoluciona.

Además, Pellegrini también anunció que va en la lista de convocados el delantero brasileño Vitor Roque, futbolista cedido por el Barcelona y del que se publica en estos días la posibilidad de que se pueda marchar a jugar en su país.

Alineaciones probables:

Getafe: Soria; Juan Iglesias, Alderete, Duarte, Diego Rico; Terrats, Djené, Arambarri, Bernat; Juanmi y Borja Mayoral.

Betis: Adrián; Aitor Ruibal, Bartra, LLorente, Perraud; Altimira, Johnny Cardoso; Antony, Isco, Jesús Rodríguez; y Cucho Hernández.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Castilla-La Mancha).

Estadio: Coliseum.

Hora: 18:30.-----------------------------------------------------------------

- Clasificación: Getafe (13º, 30 puntos); Betis (8º, 32 puntos).

- El dato: el Getafe acumula 14 puntos de 18 posibles, unos números que con Bordalás al frente consiguió con anterioridad en cuatro ocasiones: dos entre las jornadas 22 y 27 y 23 y 28 de la temporada 2018/19 y otras dos entre las jornadas 11 y 16 y 12 y 17 de la 2019/20.

- Las frases:

. José Bordalás (Getafe): "Ahora llegan los resultados fruto del trabajo".

. Manuel Pellegrini (Betis): "El Getafe es uno de los seis o siete equipos que lucha por Europa".

- Altas: en el Betis, Romain Perraud (tras sanción).

- Bajas: en el Getafe, Luis Milla (lesión) y Christantus Uche (sanción); en el Betis, William Carvalho, Giovani Lo Celso, Marc Roca, Héctor Bellerín, Pablo Fornals y Ángel Ortiz, todos por lesión.

- Apercibidos: en el Getafe, Allan Nyom, Álex Sola, Yellu Santiago y Juan Berrocal; en el Betis, Johhny Cardoso, Cédric Bakambu, Vitor Roque, Chimy Ávila y Marc Roca. EFE