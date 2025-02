Una asociación de militares traslada a Defensa sus críticas por la insuficiente subida de sueldo y la falta de diálogo

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha expresado este viernes su descontento por la, a su juicio, "insuficiente" subida de sueldo a los militares y la falta de diálogo entre el Ministerio de Defensa y las asociaciones militares, en un Pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS).

El Ministerio de Defensa anunció el martes un incremento en las retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas de 200 euros mensuales, y aseguró que los 100 euros que perciben los militares de la escala de tropa y marinería como incentivo se mantendrán. Sin embargo, ATME ha denunciado que Defensa no tiene intención de consolidarlo.

La cartera que dirige Margarita Robles emplazó a las asociaciones militares a una reunión de COPERFAS, el canal que usan el Ministerio y las asociaciones militares para dialogar, para informarles sobre la aprobación del decreto con la subida de sueldo, que supondrá una inyección de 400 millones de euros. Defensa prevé que se apruebe a principios de abril.

Tras la reunión, ATME ha afirmado que no hay una "convicción del Gobierno por mejorar la situación de los militares". El presidente de ATME, Marco Antonio Gómez, ha reiterado que la subida anunciada es "insuficiente" y ha criticado la "falta de claridad" sobre el incentivo para tropa y marinería. En esta línea, ha calificado la medida de "maquillaje" y cree que se trata de una forma de "lidiar con las presiones de Europa".

FALTA DE COMUNICACIÓN

Gómez ha hecho hincapié en la ausencia de comunicación con el Ministerio de Defensa. De hecho, se ha quejado de que la ministra no ha asistido al Pleno de COPERFAS, como viene siendo habitual, y la ha sustituido la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos. A su juicio, la ausencia de diálogo "evidencia la falta de interés" de Defensa en las reuniones.

Asimismo, ha afeado que las asociaciones militares se enteraran por la prensa del incremento de los sueldos. "No puede ser que los representantes legales de las asociaciones nos tengamos que enterar por la prensa de que va a haber una subida salarial, que no nos han dado ni 48 horas para ver ese borrador (del decreto), llamarnos de urgencia de un día para otro, que no hagan esa entrega", ha expuesto.

Por otro lado, el presidente de ATME ha informado de que ha trasladado a Mateos asuntos como la precariedad laboral, la mejora de la situación de los veteranos y la insuficiencia de la subida de los salarios.