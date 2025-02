Rubio (Real Valladolid): "Es una situación crítica, pero no imposible"

Valladolid, 21 feb (EFE).- El nuevo entrenador del Real Valladolid, Álvaro Rubio, ha reconocido que, aunque el equipo vive una "situación crítica, no es imposible salvarla", pero para ello debe tratar de cambiar el estado anímico de la plantilla y hacerle ver que aún se puede.

En rueda de prensa, el técnico blanquivioleta ha reconocido que llega al equipo de una forma diferente, puesto que ahora sabe que va a dirigirlo hasta final de temporada y, anteriormente, estuvo como interino, hasta que ficharon a Diego Cocca.

En este sentido, ha comentado que está "muy ilusionado" ante este reto, ya que puede estar "desde dentro y cambiar las cosas" y, lo primero que ha hecho, ha sido tratar de transmitir a los jugadores el cambio que necesitan para dar la vuelta a las cosas y tener fe.

Por eso, no piensa en el futuro, sino en centrarse en lo que resta de campaña para salvar la situación o, al menos, mejorarla, y ha dejado claro que van "a ir con todo", para poder competir "todo lo que dé la máquina", ha dicho.

"He estado en esta misma situación, y sé lo que sienten. Es un sufrimiento querer y no poder, que no salgan las cosas, que la gente se te eche encima. Deseas cambiar la situación, pero no sabes cómo. Por eso quiero transmitirles mi experiencia, para que lo asimilen todo de manera más natural, y poco a poco darle la vuelta", ha explicado.

Sabe que tener enfrente, en el próximo partido liguero, al Athletic "no es lo más idóneo para empezar", pero van a ir con sus armas y han estado trabajando para "contrarrestar su gran potencial ofensivo, intentar ser protagonistas y tener opciones de ganar".

"Hay que afrontar así todos los partidos que nos quedan, y la competición marcará hasta dónde podemos llegar. Confío cien por cien en los jugadores y sé que son mejores de lo que están demostrando. Ese es el reto: intentar que vuelvan a revalorizarse y sean mejores futbolistas", ha advertido.

De ahí que, aunque tengan un plan de partido, hayan incidido en estos días en el factor psicológico, que la plantilla entienda lo que quieren y que crean en ello, y ha dejado claro que, deben "defender juntos y atacar juntos" si quieren tener opciones ante el cuadro vasco.

Además ha señalado que, aunque a principio de semana no estaban en las mejores condiciones, han trabajado bien, hay buena actitud en los entrenamientos y ha metido a Kenedy y a Amath en el grupo porque, aunque el club no quiere que compitan, su idea es que todos estén integrados.

Tampoco los movimientos en el club benefician al buen funcionamiento del grupo, pero ha indicado que, si bien a título personal siente la salida de CEO Mathieu Fenaert "porque ha hecho mucho por el club, es muy válido y se ha mostrado muy cercano a todos", no considera que eso les afecte en el día a día.EFE

