Montero inicia con un acto de apoyo a la cultura andaluza su camino para "cerrar el paréntesis" de Moreno en Andalucía

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha abierto este viernes por la tarde el fin de semana del XV Congreso Regional de los socialistas andaluces que va a ratificar su liderazgo al frente del partido con un acto en apoyo del sector cultural andaluz, celebrado con la Alhambra de Granada de fondo, con el que ha querido iniciar el camino que pretende seguir para "cerrar el paréntesis" que, en su opinión, debe significar el Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) en Andalucía.

La también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda ha estado acompañada en este acto por el director del Instituto Cervantes, el escritor granadino Luis García Montero, que se ha encargado de la lectura de un manifiesto en defensa del sector cultural andaluz.

Antes de dar paso a la lectura de ese manifiesto, María Jesús Montero ha reivindicado el "inmenso patrimonio que la cultura andaluza aporta al resto de España y al mundo entero", porque "muy pocos territorios en el mundo pueden presumir de haber ejercido una influencia tan decisiva en la cultura universal", ha añadido.

En esa línea, ha defendido que el "acento" andaluz "está presente en la literatura, la poesía, la música, el cine, la filosofía, con un discurso propio", y ha sostenido que "ha llegado el momento de que Andalucía recupere la autoestima dañada durante estos años en los que el conformismo, la resignación o la falta de ambición y proyectos han marcado la agenda política de nuestra tierra".

Dicho esto, la nueva secretaria general del PSOE-A ha subrayado su "intención" de que "los hombres y las mujeres de la cultura en Andalucía" sean "puntas de lanza" de su proyecto político, y en ese sentido ha comentado que, con la lectura de este manifiesto, inicia "un camino de escucha compartida, de trabajo también colectivo", en el que "la cultura tiene que ocupar un espacio fundamental dentro del proyecto político que tenemos pensado para Andalucía, desde el compromiso firme con el progreso".

Montero se ha comprometido así a que la cultura ocupe "un lugar primordial" en la Ponencia Marco que salga aprobada de este congreso, desde la premisa de que dicho sector es "estratégico" y tiene "un enorme potencial en la creación de empleo" y "en la dinamización de la economía", además de que lleva el acento andaluz "por todo el mundo".

Además, Montero ha reivindicado la cultura como "uno de los pilares más firmes donde se asientan las democracias", como "garantía de derechos y de libertades" y "el antídoto para combatir esta ola reaccionaria" que, según ha advertido, se vive ahora en el mundo, y en esa línea ha abogado por "más cultura".

"La cultura es ya uno de los cimientos sobre los que va a descansar este proyecto político desde el respeto" a lo que aportan sus autores, ha continuado la líder del PSOE-A para agregar que "se hace más necesario que nunca cerrar este paréntesis" que, a su entender, "ha supuesto la política de Moreno Bonilla, también en lo que se refiere a unas políticas culturales inexistentes, incluso ofensivas en algunos sectores muy concretos", ha añadido.

La dirigente socialista se ha comprometido así a "exprimir al máximo" el Estatuto de Autonomía para que Andalucía sea "la tierra respetada y envidiada que siempre" fue, y a "abrir puertas para que la cultura, en cualquiera de sus acepciones o posicionamientos, tenga espacio, desde la más ortodoxa a la más vanguardista".

"LA CULTURA ANDALUZA, POR DELANTE"

Tras esta intervención, Luis García Montero se ha encargado de leer el referido manifiesto enmarcado en el lema 'La cultura andaluza, por delante', y en el que ha reivindicado la Generación del 27, a dos años de que se conmemore su centenario, y la cultura como "pensamiento crítico", algo que "asusta a quienes ostentan privilegios y les son indiferentes las desigualdades", ha añadido.

"Y lo sabemos en Andalucía", ha continuado el director del Instituto Cervantes, que con la lectura de este manifiesto ha señalado que "la cultura no es sólo inspiración que le sobra al pueblo andaluz", sino que es "inversión para quienes piensan y crean y, por encima de todo, inversión en el público, que somos todos y todas", porque "no existe grupo humano sin cultura", ha remachado.

El manifiesto socialista ha sostenido que "no se construye la cultura con palabras vacías", sino que ésta "se hace con presupuestos y con Estatuto de autonomía", y "no se hace cultura con leyes de buenas intenciones y sin presupuesto; hablando del flamenco sin el flamenco; del cine sin el cine; de libros sin el apoyo a las editoriales, las bibliotecas, a quienes escriben, a quienes leen".

"No se hace cultura con un enfoque mercantilizador y turistificador", ha leído también García Montero, que ha denunciado además que "nunca hemos tenido tantos profesionales de altísimo nivel en el teatro, en el cine, en las artes y en las letras" que hayan "sentido más el abandono aquí teniendo tanto reconocimiento más allá de Andalucía".

Porque "no basta la foto, hay que retratarse con realidades", ha dicho García Montero al leer el manifiesto, que también ha reclamado "que sea real el flamenco en las escuelas", que se apoye "al sector y no a unos privilegiados con espectáculos estrella", y que "haya recitales, festivales, bienales, pero sin olvidar el día a día de un arte andaluz y tan universal como sus artistas".

El manifiesto aboga por que "se apoyen las artes escénicas con al menos la misma suerte que algunos salen de los despachos con la mitad de todo el presupuesto de la Junta para el teatro y la danza de Andalucía", y que se crea "de verdad en los museos y las artes visuales, cuidando el patrimonio y la creación de patrimonio artístico para el futuro", además de que se dote "de medios a museos provinciales, comarcales y locales".

Al dar lectura a este documento, el director del Cervantes ha reivindicado el apoyo a las bibliotecas "como lo deben ser, motores para incentivar lectura y el encuentro", así como "a las muchas y extraordinarias editoriales andaluzas, fomentando la coedición, la adquisición de fondos y la divulgación de obras y autores".

También ha pedido "que el Centro Andaluz de las Letras vuelva a ser foro de novedades y clásicos, con sensibilidad para grandes escritores de hoy y para quienes cayeron en el borrado de la dictadura y la desidia", y que se devuelva a la radio televisión andaluza "a su papel de medio público, vertebrador de Andalucía, de las costumbres, de la cultura del diálogo, las ideas, la creación, la innovación y la historia".

Igualmente, ha apostado por que "el Centro de Estudios Andaluces vuelva a ser fiel a Blas Infante, y no un medio de fabricar encuestas interesadas", y que se apueste "por la cultura más urbana, aquella en la que las generaciones más jóvenes han encontrado su manera de vivir, de expresión y manifestación vital".

"Porque la cultura es vida, mucho más que un bien de consumo", y "sin cultura, sin las culturas, la sociedad está condenada a la selva, a sobrevivir y no vivir", y sin ella "estaríamos renunciando a lo mejor de nosotros, a la conciencia colectiva", ha leído también Luis García Montero con este manifiesto que concluye reivindicando la cultura como "humanismo", y subrayando que "no hay política que merezca la pena si no piensa primero en las personas", porque "si olvida el humanismo, olvida a la humanidad", ha zanjado.