Manolo González: "Es momento de actuar y no de hablar"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 21 feb (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha afirmado este viernes que contra el Alavés el equipo debe romper la mala dinámica a domicilio y ha asegurado que es "momento de actuar y no de hablar" porque ya van "muchas jornadas fuera" sin obtener la victoria.

El cuadro catalán es, de hecho, el peor visitante de la categoría con dos puntos. "Puedo decir que mañana el equipo va a ser la hostia, pero se trata de actuar", ha repetido el técnico en rueda de prensa en el RCDE Stadium. Además, el preparador ha apuntado que el del Alavés es un partido de su misma liga.

González se ha mostrado contundente al respecto. "Hay que dejarse de historias, los hechos son los que hablan", ha zanjado. Al ser insistido por la fragilidad del Espanyol fuera, el peor visitante de todas las grandes ligas, el entrenador se ha postulado como partidario de lanzar "mensajes positivos".

El discurso responsable del banquillo periquito ha sido severo: "Me gustaría que además de este titular, que está saliendo toda la puta semana, también la gente diga que en casa somos uno de los mejores equipos de LaLiga. Que esto nadie lo dice o no lo escucho mucho. Escucho más lo negativo que lo positivo".

González ha expresado su deseo de que, respecto al Espanyol, se apueste por un discurso optimista. "A ver si conseguimos que de una vez en el club pasen cosas buenas, que no siempre sean malas. Parece que pasa una paloma y se caga en el techo del campo del Espanyol. Igual se ha cagado al lado también", ha comentado.

El técnico ha afirmado que la diferencia de rendimiento en casa y fuera se debe a "un tema de mentalidad". "La confianza que tenemos en el RCDE Stadium hay que tenerla fuera. El equipo está creciendo bastante y estamos convencidos de que mañana es el día en el que el equipo dará un golpe en la mesa", ha augurado.

Además, el duelo contra el Alavés es de especial importancia para el vestuario, algo que no ha escondido el preparador: "No sé si es un partido de seis puntos, pero si ganamos sacamos una distancia importancia al rival. Además, ganaríamos el 'goal average' particular. Tienen más trascendencia".

Respecto al rival, Manolo González ha explicado que el anfitrión "domina muchos registros" y además es "capaz de cambiar el sistema" durante el mismo partido.

"Será un encuentro complicado y sabemos que ellos también se lo toman como una final. Hay que saber dominar los momentos del partido", ha analizado. EFE

