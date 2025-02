Exteriores asegura que prestó asistencia consular a la eurodiputada Serra en El Aaiún

Madrid, 21 feb (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores ha asegurado que la eurodiputada de Podemos, Isa Serra, recibió ayuda consular cuando ayer no pudo entrar en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, al impedírselo las autoridades de Marruecos.

"Como es habitual en estos casos, la eurodiputada Isa Serra ha recibido asistencia consular", han afirmado este viernes fuentes del departamento de Exteriores, cuyo titular, José Manuel Albares, está hoy en Johannesburgo, donde participa en la cumbre de ministros de Exteriores del G20.

Serra ni siquiera consiguió bajar del avión en el que había viajado hasta El Aaiún, acompañada de los eurodiputados del Bloco de Esquerda (Portugal) Catarina Martins y de Alianza de la Izquierda (Finlandia) Jussi Saramo, y todos tuvieron que regresar a La Palmas de Gran Canaria.

Todos integraban una misión de observación sobre el cumplimiento de sentencia dictada el pasado octubre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que anula los acuerdos comerciales de agricultura y pesca entre la UE y Marruecos, al considerar que ambos se celebraron sin el consentimiento del pueblo saharaui.

Desde Las Palmas, además de lamentar que el Gobierno de España no la hubiera amparado ni hubiera protegido sus derechos como eurodiputada, Isa Serra dijo que pediría al ministro Albares "que no continúe con la perpetuación de estas prácticas" y con la "no protección" a ciudadanos españoles cuyos derechos están "siendo vulnerados", pues "esto no es algo excepcional", aseveró.

El viaje estaba organizado junto al Frente Polisario, movimiento que defiende la independencia del Sáhara Occidental, antigua colonia española que Marruecos se anexionó en 1976. EFE