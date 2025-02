El historiador Carlo Vecce reconstruye "el día a día" de Leonardo en una biografía

Jose Oliva

Barcelona, 21 feb (EFE).- El historiador italiano Carlo Vecce reconstruye el "día a día" de Leonardo da Vinci en 'Vida de Leonardo', quizá la biografía definitiva del artista y científico renacentista, que fue "el creador más libre" de su época.

'Vida de Leonardo' (Alfaguara) podría ser considerada la continuación del anterior libro de Vecce, 'Caterina', dedicado a la madre de Leonardo, una esclava originaria de las montañas del Cáucaso, reconoce el autor en una entrevista con EFE.

Vecce, que no tenía intención de escribir una novela, ha elaborado "un ensayo biográfico en el que todo deriva de documentos históricos, fuentes antiguas y crónicas, informes y, sobre todo, de la propia voz de Leonardo recogida en sus manuscritos, los códices, que son miles y miles de páginas que cuentan su vida cotidiana, día a día", por lo que en el libro "no hay nada imaginado".

El historiador italiano revela que "la principal novedad de este ensayo es que muestra la humanidad del artista, se puede seguir la cotidianidad de Leonardo día a día, así como esclarecer los orígenes" de este genio universal del Renacimiento.

Aunque se conservan unas 4.000 hojas manuscritas de Leonardo, se ha perdido más de la mitad de lo que escribió, reconoce el autor, que no pierde la esperanza de encontrar algún día esos manuscritos, como pasó hace 60 años, cuando se localizaron dos de los textos más importantes en la Biblioteca Nacional de Madrid y en los archivos de Barcelona se hallaron documentos sobre el abuelo de Da Vinci, un comerciante que navegaba a Barcelona, Valencia y Mallorca.

"Estos manuscritos permitirían hallar una solución a numerosas cuestiones, como la solución de la máquina volante o su pensamiento sobre el origen de la vida", indica Carlo Vecce.

Leonardo da Vinci tuvo, recuerda Vecce, "una vida muy difícil, desde su nacimiento como hijo ilegítimo, que hizo que no perteneciera ni a la familia del padre ni a la de la madre, y toda su vida es una conquista de libertad, pues no fue nunca a la escuela, no tuvo una cultura regular y era un autodidacta".

De hecho, añade el autor, "Leonardo tuvo un sentido de libertad que no tuvo casi ningún otro artista; trabajó al servicio del poder, pero nunca fue un esclavo, se sintió un hombre libre, un sentimiento que fue la mejor herencia que pudo dejarle su madre".

Vecce remarca que "Leonardo ha sido uno de los primeros artistas del Renacimiento en inventar la copia casi idéntica al original, como pasa con 'Virgen de las Rocas', de la que hay una en el Louvre de París y otra en la National Gallery de Londres".

Esto demuestra que "la copia es un prejuicio moderno, pues en el Renacimiento no era así, y eran cuadros considerados casi al mismo nivel, porque lo importante era la idea que venía del artista".

En relación a la homosexualidad de Da Vinci, también abordada en la biografía, Vecce comenta que su discípulo Salai fue importante desde el punto de vista afectivo para Da Vinci, vivió con él casi 30 años, era muy guapo y probablemente fue el amante de Leonardo, que nunca tuvo una relación con una mujer".

La rivalidad artística y personal entre Miguel Ángel y Leonardo es analizada por Vecce: "Hay una gran diferencia entre ambos, que los hacía incompatibles, y tenía que ver con la manera de enfrentarse a la realidad".

Así, "Leonardo no fue reconocido por su padre, no tuvo familia, pero de sus cuadernos emerge una persona que es capaz de encontrar un equilibrio, es gentil, abierto a la conversación, todo lo contrario de Miguel Ángel, que tuvo familia, era un funcionario, no era hijo ilegítimo, fue a la escuela, pero tenía un mal carácter".

Esas diferencias también se manifestaron en la manera de afrontar su homosexualidad: "Miguel Ángel era un homosexual atormentado mientras que Leonardo da Vinci lo vivía con serenidad".

En el futuro, Vecce seguirá investigando sobre Leonardo, "con el sueño de encontrar cualquier cosa nueva", pero mientras tanto está preparando una novela histórica ambientada en el Renacimiento. EFE.

