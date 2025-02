Corberán: “El Atlético es un grandísimo rival, sin debilidades, pero jugamos en Mestalla”

Valencia, 21 feb (EFE).- El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, reconoció este viernes las virtudes de su rival de este sábado, el Atlético de Madrid, a quien catalogó como “un grandísimo rival” y "sin debilidades" pero avisó de que juegan en Mestalla, donde han ganado los últimos tres partidos.

“Es un rival que va a exigir tu mejor versión, máxima concentración, máxima actitud, agresividad, viveza y tensión en el partido. Son partidos en los que no hay lugar a una pérdida de concentración, porque te deja sin respuesta ante jugadores con gran respuesta”, explicó en la previa.

Corberán apuntó que no es casualidad que el equipo rojiblanco sea el menos goleado de la competición y que esté vivo en las tres competiciones (Liga, Liga de Campeones y Copa del Rey), porque tiene un gran entrenador y grandes jugadores.

“No creo que tengan una debilidad mañana, pese que no vayan a contar con dos mediocentros (Koke y Barrios), tiene recursos. Es un equipo competitivo que tiene elementos suficientes para superar este tipo de situaciones. No veo una debilidad, veo a un gran equipo”, aseguró.

El técnico valenciano también valoró la trayectoria de Diego Pablo Simeone: “Es una auténtica barbaridad. Son trece años los que lleva, teniendo siempre al equipo peleando por títulos y buena clasificación en todas las competiciones que disputa. Es poco usual en el fútbol moderno estar tantos años en el mismo club y habla muy bien de su trabajo”.

“Tantos años dan para muchos momentos dulces y complicados. Simeone ha mostrado reacción y superación en los momentos complicados. Sabe sacar el mejor rendimiento de sus equipos. Hablar del Atlético a día de hoy es hablar de Simeone y merece el mayor de los reconocimientos”, agregó.

En ese sentido, sobre su figura como entrenador del Valencia, Corberán explicó que “no puede ser mayor” su nivel de ilusión, deseo y compromiso por “recuperar la grandeza” del Valencia y ayudarle en sus objetivos. “Me entrego y me vacío en el presente”, dijo.

Sobre que el Valencia haya tenido diecisiete entrenadores desde que el Cholo llegase al banquillo rojiblanco en 2011, el entrenador valencianista dijo que: “Desconozco cuánto llevan otros equipos, porque el caso de Simeone es la excepción que rompe la norma. Está ahí, pero es difícil de comparar. Resalto de nuevo el valor de su trayectoria”.

Además, hizo referencia al ‘partido a partido’ de su homónimo: “En el fútbol no existe otra verdad que ese partido a partido. Cada partido es el más importante porque es el único que tienes, los demás tienen que ayudarte a saber qué tienes que corregir y los futuros no existen. No existe otra mentalidad que no sea la que hizo famosa Simeone de partido a partido, porque es la única verdad”.

Corberán, que dijo que tiene disponibles a todos sus jugadores, apuntó: “Los partidos positivos previos ayudan a que el equipo aumente en confianza, pero sobre todo veo al equipo concentrado en dar lo máximo cada día. Veo al equipo entrenando como quiero y eso nos da más opciones en cada partido”. EFE

