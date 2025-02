Calleja: "Ramis ha inculcado al Burgos una disciplina y un trabajo defensivo muy bueno"

Oviedo, 21 feb (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Javi Calleja, aseguró antes del partido de mañana, sábado, ante el Burgos (El Plantío, 16:15 horas) que Luis Miguel Ramis ha inculcado a los blanquinegros "una disciplina y un trabajo defensivo muy bueno".

"Son un equipo muy compacto. Es difícil generarle ocasiones y estar atacando constantemente contra ellos. Además, tienen varios jugadores de ataque que con poco te hacen daño, tienen armas para generarte poco pero generarte", explicó el preparador oviedista sobre el Burgos antes del último entrenamiento de la semana para los azules.

Javi Calleja, además, fue preguntado por Borja Sánchez, jugador propiedad del Real Oviedo, cedido en el Burgos y que este sábado jugará, algo según el técnico carbayón "siempre peligroso, porque muchas veces se te vuelve en contra".

"Noto que el equipo cada vez es más consciente de lo que está haciendo y de las posibilidades reales que hay de conseguir el objetivo. No hay cosa que me tranquilice más que eso, que el equipo crea que se puede hacer un año muy bonito", dijo Javi Calleja sobre el momento del Oviedo, que en este 2025 ha disputado seis partidos y no ha perdido ninguno, con tres triunfos y tres empates.

Por último, Calleja volvió a insistir en que confía mucho en el delantero uruguayo Fede Viñas, posible novedad en la convocatoria del Oviedo, pero dejó claro que "se está recuperando de una lesión y todavía no está para jugar de inicio, por eso irá poco a poco".

El Real Oviedo, que suma 47 puntos y es quinto en la clasificación de LaLiga Hypermotion, a solo un punto del liderato, viajará a Burgos esta misma tarde y hará noche allí antes del partido del sábado en El Plantío. EFE.

