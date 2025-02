Borja: "Estamos en un momento de tensión, pero no nos podemos permitir más expulsiones"

Redacción deportes, 21 feb (EFE).- Borja Jiménez, entrenador del Leganés, admitió, acerca de las tarjetas rojas que ha visto su equipo a lo largo de la temporada, que a pesar de que se encuentren en un momento de tensión, no se pueden "permitir más expulsiones".

"Lo hablamos con la de Óscar, es algo que tenemos que mejorar y no nos lo podemos permitir, porque no sabemos qué habría pasado los últimos minutos once contra once. Desde aquí, lanzar un mensaje a favor de los árbitros, ya que estamos en ese momento de tensión donde todo el mundo esta más irascible a la hora de manifestarse", dijo en rueda de prensa.

"Todos, jugadores, árbitros y yo como entrenador estamos un poco mas sensibles y por lo general, la toma de decisiones es peor, pero bueno hay que jugar. Munir se equivoca gravemente, es una baja importante para nosotros porque tiene la facilidad de meter gol con casi nada, pero tiene que pagar ese peaje, porque se equivocó", añadió Jiménez.

"Fue un partido que a nivel de resultado fue muy contundente. Lo hemos visto otra vez con el cuerpo técnico y tuvimos muchas ocasiones para empatarlo hasta que llegó el 0-2, que fueron los peores minutos de la temporada" dijo Borja en la rueda de prensa previa al choque frente a la Real Sociedad, en relación con lo que pasó en el partido de la primera vuelta.

"Es un equipo que no ha cambiado su manera de hacer las cosas, tienen muy claro cómo atacar y defender, está en octavos de Europa League con lo que eso significa, pero tenemos nuestras armas y tendremos ese hambre de revancha por lo que ocurrió".

"Vamos con la intención de poner tierra de por medio, pero no tenemos un rival fácil, es semifinalista de Copa del Rey, está en octavos de Europa League, es un rival muy poderoso, a pesar de que en la Liga le esté pasando factura estar en tres competiciones", admitió acerca de los partidos complicados que tienen sus perseguidores.

Sobre si cree que va a haber rotaciones en el equipo de Imanol Alguacil, a quién halagó por su manejo de las rotaciones, tras su partido de Liga Europa admitió: "Creo que va a rotar porque lo esta haciendo habitualmente, además con las bajas de Zubeldia, Becker y Sucic. Independientemente de quién juegue nos va a ser muy difícil sacar un resultado positivo, pero vamos con la esperanza y el convencimiento de poder hacerlo. Vienen de un partido entre semana por lo que tiene que ser una ventaja para nosotros y hay que aprovecharlo"

Borja Jiménez remarcó el buen hacer de su equipo lejos de Butarque: "Es algo que nos dio buen resultado el año pasado y, fuera de casa, el equipo esta haciendo buenos partidos y estamos convencidos de ello. En casa nos esta costando algo más sobre todo contra rivales de nuestra liga, pero el equipo está evolucionando. Ojalá sea una de esas semanas que el equipo compita bien fuera de casa".

"El perfil de nuestro jugadores es defensivo y se sienten cómodos defendiendo cercanos a porteria. Tenemos delanteros que atacan bien los espacios, un gran pasador como Dani (Raba), corredor como Juan (Cruz), mediocentros de caracter ofensivo pero con distancias a recorrer cortitas y no de esfuerzos de 30 metros para delante porque no están cómodos"

Acerca de las posiciones de Juan Cruz y Dani Raba en su esquema dijo: "Con Juan he hablado mucho de este tema porque sé que donde más le gusta jugar es en la derecha al igual que a Dani. Cuando les llevamos a la izquierda no muestran su mejor versión, pero creo que Juan, con la edad que tiene (24 años), la versatilidad que tiene y lo rápido que es, tiene la capacidad de poder jugar de extremo izquierdo pegado a la linea para el uno contra uno o jugar por detrás en una línea de cinco con la llegada que tiene, le va a venir muy bien". EFE