Amaia arranca su gira 'Si abro los ojos no es real' este viernes en el Sant Jordi Club

Barcelona, 21 feb (EFE).- La intérprete y compositora 'indie' Amaia inicia este viernes la gira 'Si abro los ojos no es real' en un Sant Jordi Club (Barcelona) donde hará doblete el sábado antes de su cita en el Movistar Arena de Madrid el día 23, también con todas las entradas agotadas.

Será la primera vez que los fans de la cantante de voz cristalina puedan disfrutar en directo de temas como 'Nanai', 'Tocotó', 'M.A.P.S' o 'Tengo un pensamiento', que desveló hace solo unos días en el programa La Revuelta de TVE.

La artista pamplonesa ha colaborado con Ana Fernández-Villaverde (La Bien Querida) y Alizz, entre otros, en este tercer álbum cuya presentación también la llevará esta primavera-verano a los principales festivales de la geografía española, desde el Tomavistas al Primavera Sound.

El equipo de Amaia guarda con celo el programa para este viernes en el Sant Jordi Club, si bien los fans esperan que como en las anteriores presentaciones de álbum la cantante incluya colaboraciones de otros artistas sobre el escenario así como versiones inéditas de otros artistas como su 'cover' de 'Cuando zarpa el amor' de Camela o 'Fiebre' de Bad Gyal.

Los seguidores de Barcelona, su ciudad de acogida, agotaron las entradas del recital de este viernes en pocas horas, por lo que se anunció una segunda fecha para el sábado.

Amaia volverá 100 % con esta gira a su faceta musical tras su experiencia en la actuación con 'La Mesías' de Javier Calvo y Javier Ambrossi, en la que interpretaba a una de las componentes del grupo de pop religioso inventado 'Stella Maris', que también actuaron en el Primavera Sound el verano pasado.

Amaia, salida de OT 2017, se ha ido ganando el reconocimiento gracias a su voz y su originalidad y tenacidad en los tiempos del 'autotune' y las prisas por sacar temas con coreografías de 'tik tok', y tiene a Pepa Flores, Cecilia y Mecano como algunos de sus referentes.

Antes de este 'Si abro los ojos no es real' publicó 'Pero no pasa nada' y 'Cuando no sé quién soy', en los que empezó a desplegar su personalidad más allá del programa de televisión y su participación en Eurovisión. EFE