Serra (Podemos) denuncia el desamparo de Exteriores tras su retención en Marruecos y pide a Sánchez no ser cómplice

La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha reprochado el desamparo del Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige José Manuel Albares, después de denunciar que ha sido retenida por Marruecos junto a una delegación de eurodiputados cuando visitaba El Aaiún, la ciudad más importante del Sáhara Occidental. A su vez, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que cambie su postura de "complicidad" con el reino alauita y apoye al pueblo saharaui.

En una rueda de prensa desde Las Palmas de Gran Canarias junto a la eurodiputada lusa Catarina Martins (Bloco de Esquerda) y el filandés Jussi Saramo (Alianza de la Izquierda), Serra ha denunciado que Exteriores no le ha amparado ni ha protegido sus derechos como eurodiputada y ciudadana.

Así, la dirigente de Podemos ha pedido al ministro Albares que no perpetúe estas prácticas a otros ciudadanos españoles pues, según ha afirmado, ha habido "periodistas y activistas" que han intentado entrar a El Aaiún "y han sido deportados de una forma también vulnerando sus derechos".

Serra ha exigido a Albares que "impida que estas prácticas por parte de Marruecos se sigan cometiendo" y, además, que el Gobierno "cambie de una vez su postura" de "apoyo y complicidad con Marruecos y la ocupación marroquí sobre el territorio saharaui".

La portavoz de Podemos ha recordado que la delegación de eurodiputados acudió al Sáhara "para comprobar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anula los acuerdos de pesca y de agricultura entre Marruecos y la UE", además de denunciar el "incumplimiento sistemático" de los derechos humanos en la zona.

A su vez, Serra ha denunciado "prácticas mafiosas" que han impedido a la delegación "hacer su trabajo". "No solamente nos han impedido entrar, sino que no nos han dado ningún tipo de justificación, no nos han explicado quién estaba tomando esa orden y directamente nos han empujado y nos han metido dentro del avión para deportarnos aquí", ha reclamado.