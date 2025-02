Ramírez: "La gente de arriba del Granada, con espacios, te mata"

Zaragoza, 20 feb (EFE).- Miguel Angel Ramírez, entrenador del Real Zaragoza, ha señalado que "la gente de arriba" del Granada, su rival de esta próxima jornada liguera, si tiene espacios "te mata".

"Te mata porque son superrápidos, tienen calidad y buen pie. Son el equipo que más centra y con muchos centros con ocasión de gol o con gol. Genera mucho con centros laterales y con extremos a pierna cambiada", ha señalado en rueda de prensa.

El técnico zaragocista ha calificado a su próximo rival como "equipazo", pero ha explicado que en Segunda división da igual los nombres y que hay que demostrarlo "cada semana".

Ha analizado que cuenta con jugadores "de mucha jerarquía" pero que, aún así, cree en la capacidad del Real Zaragoza para "ganar duelos y no dar iniciativa al rival".

"Cuando vamos obligamos al error y creo que el Granada es vulnerable y que vamos a poder hacerle daño", ha añadido.

También ha señalado que el Real Zaragoza tiene "capacidad para ganar duelos y repetir esfuerzos", así como "piernas para ir hacia adelante y llegar con gente al área desde diferente líneas", algo que están tratando de explotar "durante más tiempo".

Ramírez no ha querido incidir en las lesiones y problemas físicos que está teniendo el equipo y ha señalado que con los jugadores que tiene va a tener que competir y dar un respuesta de lo que quiere ser el equipo.

Con respecto a la mala marcha y a su situación personal ha indicado que está "bien", que las cosas "no son para siempre", que "todo pasa y todo cambia" y que hay que "saber esta en medio de las dificultades". Por ello apela a trabajar "mucho y bien" para que pase lo antes posible.

"Tenemos factores que no suman, como lesiones, actuaciones que lo hacen más difícil y otros factores que hacen que sea cruz en vez de cara pero hay que levantarse y seguir intentándolo. Yo soy el primero que viene aquí cada día con mucha energía tratando de dar con esa tecla para conseguir nuestra mejor versión", ha asegurado.

Con respecto a las urgencias por ganar ha indicado que siente dicha urgencia por el club al que representa: "Tienes que saber convivir con ello y yo me manejo en una estabilidad emocional porque, si no, no hay quien lo maneje. Se trata de mantenernos serenos y estables siendo conscientes de las urgencias de cada fin de semana independientemente de la clasificación".

A este respecto ha apostillado que entiende que pueda haber preocupación por el descenso aunque ha matizado que todo el mundo está preocupado, tanto los de arriba como los de abajo de la clasificación por diferentes motivos.EFE