Pellegrini: "Me da igual el rival que toque"

Sevilla, 20 feb (EFE).- Manuel Pellegrini, entrenador chileno del Real Betis, dijo tras la clasificación de su equipo para los octavos de la Liga Conferencia, después de la derrota ante el Gante belga (0-1) y una eliminatoria solventada con un 3-1 global para los béticos, que le "da igual el rival que toque" en la siguiente ronda.

Sobre si es mejor el emparejamiento con el Chelsea o el Vitoria de Guimaraes, no escondió que le "da lo mismo cualquiera de los dos" porque para "llegar lejos hay que demostrarlo sobre el campo" y hoy "el partido ha sido más que correcto, pero cuando no finalizas te penalizan”.

"Lo ideal es que el rendimiento individual sea lo mal alto posible. No hemos jugado con el 0-3 aunque igual con exceso de ansiedad, como ha sucedido con Abde y Vitor Roque. Más que criticarlos hay que apoyarlos”, dijo el entrenador bético.

Preguntado por la continuidad de Vitor Roque, Pellegrini dijo que no la puede confirmar: "tenemos que apoyarlo, forma parte del plantel. Ojalá se quede y mejore su finiquitación. Espero que supere este momento. Le podemos criticar un exceso de ansiedad, pero las ganas las demuestra sobre el terreno de juego. Que supere su ansiedad para mejorar su rendimiento”, afirmó.

Respecto a la no presencia del congoleño Cédrick Bakambu pese a ser anunciado en el once inicial, explicó que "ayer tuvo un percance en el entrenamiento y era mejor que no jugaba tras las sensaciones del calentamiento”. EFE.

lhg/cb/jl