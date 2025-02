La Junta de Accionistas del Tenerife queda aplazada para el martes por falta de quorum

Santa Cruz de Tenerife, 20 feb (EFE).- La Junta General Extraordinaria de Accionistas del CD Tenerife, fechada para este jueves, ha quedado aplazada para la segunda convocatoria, prevista para el martes, 25 de febrero, debido a que no se ha conseguido el 50 por ciento de quorum tras no registrar sus acciones Rayco García, consejero y segundo máximo accionista del club.

En la junta estaba prevista la toma del mando como presidente del CD Tenerife del consejero y segundo máximo accionista del club, Rayco García, quien se ha visto envuelto esta última semana en una denuncia por coacciones en el ámbito de la violencia de género en una causa que ha sido sobreseída provisionalmente y archivada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Santa Cruz de Tenerife.

El máximo accionista del CD Tenerife, José Miguel Garrido, llegaba a la Junta General Extraordinaria de Accionistas con el registro de acciones de sus dos sociedades Eolus Capital Limited y Only One Way S.L. y con los votos garantizados en su mismo sentido de los miembros del sindicado -Miguel Concepción, Amid Achí y Conrado González Bacallado-, que anteriormente controlaban el club, en virtud de la documentación firmada en la gestación del sindicado.

Sin embargo, al no haberse alcanzado el 50 por ciento de quorum tras no registrar sus acciones Rayco García, la junta ha quedado aplaza al próximo martes, 25 de febrero, y dilata la inestabilidad institucional del club tinerfeño que se une a la crisis deportiva que sitúa a los blanquiazules en penúltima posición de La Liga Hypermotion a catorce puntos de la salvación.

En las últimas horas se hablaba de la posibilidad de la elección por consenso entre ambas facciones del accionariado del exalcalde de Tacoronte y familiar de Miguel Concepción, antiguo máximo mandatario del Tenerife, como presidente del club en un consejo en igualdad numérica por ambas partes o de incluso la compra por parte de Rayco García de las acciones extrasindicadas de José Miguel Garrido para garantizar su continuidad al mando del club.

No obstante, habrá que esperar al próximo martes para conocer la composición interna del club, con la ya sabida dimisión del actual presidente, Paulino Rivero, con unas negociaciones todavía con las espaldas en alto y ante una situación deportiva que apremia estabilidad y una plantilla que continuará su pelea por la salvación este viernes ante el Málaga CF en el Estadio de La Rosaleda a las 19:00 horas. EFE

phd/spf/jl