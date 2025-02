Giráldez: “La polémica arbitral seguirá existiendo, con VAR o sin VAR”

Vigo, 20 feb (EFE).- El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, salió este jueves, en la víspera de recibir al Osasuna en Balaídos, en defensa de los árbitros, y apuntó que “darle una vuelta” al reglamento podría ayudar a que el fútbol fuese más justo.

“A veces también se le puede dar una vuelta al reglamento, no solo a lo que pasa con los árbitros. Siempre ha existido esa polémica y siempre va a existir, sin VAR y con VAR. Confío en los árbitros, son personas humanas que aciertan y que se equivocan, como los entrenadores y los futbolistas”, expuso en rueda de prensa.

Apenas 48 horas después de que el italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, dejase una reflexión sobre el uso del VAR en LaLiga, Giráldez incidió en la necesidad de tener “más claro” cómo funciona el árbitro asistente de vídeo.

“Aún no tuve tiempo de ir a ningún curso. Tenemos que mejorar todos en el entendimiento de situaciones del VAR. Ojalá cada día todo el mundo tenga más claro cómo funciona. La transparencia de saber lo que se habla en el VAR es bueno para todos y, a partir de ahí, confiar en los arbitrajes y en los árbitros que tenemos”, destacó.

El entrenador del Celta, además, pidió no poner “el foco” en los árbitros: “Un día hablé de los árbitros y ya dije que me había equivocado. Intentaré no hacerlo más porque confío en los árbitros. Tenemos que focalizarnos en nosotros, en intentar entre todos construir un fútbol cada vez más justo, aunque sabemos que eso siempre va a ser imposible”. EFE

dmg/lm