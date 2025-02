Acusada de matar a vecina dice que no sabe cómo se cayó pero reconoce que quemó el cuerpo

Madrid, 20 feb (EFE).- La acusada de matar a la presidenta de su comunidad de vecinos en el barrio madrileño de Carabanchel ha asegurado que la víctima se resbaló en el baño de su casa y se golpeó la cabeza con el suelo, pero "no recuerda" cómo fue exactamente y si ella "la tocó" antes, si bien ha reconocido que luego quemó su cuerpo en una escombrera de la provincia de Toledo.

Marta C.H., de 36 años, solo ha respondido a las preguntas de su abogada y del jurado durante su declaración en el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, en el que se enfrenta a una petición de 13 años de cárcel por parte de la Fiscalía por un delito de homicidio, y de 28 años de prisión por parte de la acusación particular, que le imputa asesinato y profanación de cadáver.

La defensa, por su parte, pide dos años de prisión por lo que considera un homicidio involuntario.

"No sé lo que pasó (...) No tengo ninguna explicación", ha afirmado la acusada al declarar en la recta final del juicio, como solicitó su defensa, en el que ha pedido perdón a la familia de la fallecida, Pilar, de 68 años.

La procesada, que solo ha contestado a las preguntas de su abogada y del jurado, se ha emocionado al rememorar lo sucedido y ha reconocido que no puede asegurar si ella "tocó" antes de la caída a la presidenta de su comunidad, que había ido a su casa a reclamarle las deudas que tenía: "Yo creo que no la toqué pero no lo puedo asegurar porque estaba muy cerca", ha dicho.

Ha relatado que una vez que Pilar cayó al suelo, ella intentó levantarla pero que la volvió a soltar porque se "asustó" al ver que sus manos se le llenaron de sangre.

La acusada, que está en prisión provisional desde su detención, ha reconocido que posteriormente se llevó el cuerpo de la fallecida en una maleta hasta la provincia de Toledo, donde lo quemó en una escombrera: "Quemé la maleta con ella dentro. No quería ver el cuerpo", ha aseverado.

Según su relato, después del la agitó para "ver si reaccionaba" pero Pilar "no hablaba ni se movía", por lo que decidió meter su cuerpo en una maleta y limpiar su casa con agua y lejía.

Ha pedido perdón por lo que hizo y ha explicado que en el momento que la detienen es cuando "piensa fríamente" y se da cuenta de "las cosas tan horribles" que había hecho.

Asimismo, Marta ha negado que haya falsificado varios recibos sobre los pagos que le reclamaba la comunidad de vecinos, pero ha confirmado la existencia de esas deudas debido a la "mala racha económica" que atravesaba, y que el día de la muerte Pilar fue a su casa por eso.

"Me empezaba a molestar que me insistieran porque yo creía que estaba pagado", ha relatado.

En relación al vídeo que los investigadores encontraron en la red social TikTok, en el que decía que "quedaba libre de toda sospecha" días después de los hechos, ha sostenido que se refería al tema de los recibos y no a la muerte de Pilar.

Antes de su declaración han comparecido como testigos cuatro psicólogas y psiquiatras forenses, quienes han descartado que Marta tuviera alguna patología en el momento de los hechos. "Conocía lo que estaba haciendo y actuaba de manera voluntaria", han sentenciado. EFE