Milicevic va a "intentar pasar la eliminatoria" pese al "duro" resultado de la ida

Sevilla, 19 feb (EFE).- El entrenador del Gante belga, el bosnio Danijel Milicevic, asumió en la tarde de este miércoles que el 0-3 encajado por su equipo ante el Betis la pasada semana en la ida de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga Conferencia "fue duro", pese a lo cual llega al estadio Benito Villamarín decidido a "intentar pasar la eliminatoria".

Milicevic, en la conferencia de prensa que ofreció en el estadio bético previa al entrenamiento de su equipo, lamentó que el Gante no jugó en su campo "tan eficientemente como quería", ya que debió "aprovechar las oportunidades de gol" acumuladas "en el primer tramo del partido" pero se resigna a tener que remontar porque "ante estos equipos, esos errores los terminas por pagar".

El técnico balcánico pidió a sus futbolistas "jugar concentrados para no conceder oportunidades" porque el conjunto verdiblanco "tiene jugadores de calidad. El un gran equipo que en casa, además, juegan también con la fuerza de la grada".

"Queremos demostrar lo que valemos e intentar mostrar en el campo todas nuestras cualidades, aunque tenemos algunos lesionados del partido del domingo y deberé estar hasta el último momento pendiente de la evolución", añadió Danijel Milicevic.

El preparador del equipo flamenco no se resignó a la eliminación porque "como entrenador profesional", consideró que su "obligación es siempre obtener el máximo resultado", que contra el Betis sería "levantar el 0-3", lo que sería "complicado en esta campaña no tan positiva" para el Gante, que ha sufrido "altibajos".

El centrocampista portugués Leonardo Lopes Da Silva, que acompañó a Milicevic en su comparecencia ante la prensa, mostró sus "ganas de disfrutar en un gran campo" como el Benito Villamarín, donde consideró "importante sacar un buen resultado y luchar hasta el final".

"Queremos demostrar lo que valemos a pesar de que en la ida, vimos una diferencia de nivel clara con grandes jugadores como Lo Celso e Isco, pero yo espero jugar mañana para mejorar una trayectoria reciente en la que no he podido hacer todo lo que me hubiera gustado", apunto el futbolista luso. EFE

