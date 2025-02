El socio de Villarejo se desmarca de los encargos para Repsol y Caixabank y asegura que no tuvo "ninguna participación"

El socio del comisario jubilado José Manuel Villarejo, Rafael Redondo, ha asegurado este miércoles que no ha tenido "ninguna participación" en los trabajos que el primero realizó para Repsol y Caixabank, incidiendo en que nunca se ha reunido con directivos de las empresas y que no recuerda "nada de ese caso".

Así se ha expresado Redondo a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que pide para él 32 años y 6 meses de cárcel por delitos de cohecho pasivo, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.

"No he leído ningún informe del 'proyecto Wine'. Nunca tuve nada que ver con ese proyecto. No he participado en ninguna medida", ha asegurado Redondo, que ha añadido: "De este procedimiento no recuerdo nada, no he participado en él. A mí nadie me ha solicitado nunca datos".

Su declaración como acusado se enmarca en este juicio, en el que se pone el foco en los trabajos realizados por Villarejo para Repsol y Caixabank en el denominado 'proyecto Wine', en el que ambas compañías trataban de defender sus intereses frente a una estrategia de Sacyr para hacerse con un número importante de acciones de la petrolera en 2011.

La Fiscalía, en su escrito de acusación, calcula que el comisario habría recibido por esos encargos y a través de su empresa CENYT 389.400 euros, cantidad abonada a partes iguales por la caja y por la petrolera. A esa cantidad suma 24.200 euros que Repsol habría añadido para que investigara a uno de sus consejeros.

NADA "ILEGAL O ILÍCITO"

En su interrogatorio, Redondo ha explicado que su función en CENYT --empresa de la que Villarejo era "propietario y presidente"-- era reunirse "con los clientes en asuntos jurídicos". "Estaba autorizado para operar con las cuentas bancarias, pero no era una de mis funciones. Era una de las funciones que yo tenía excluidas, salvo en el caso de que, por cualquier motivo, se me indicase que operase", ha señalado.

Redondo, que ha dejado claro que no entendía que desde la empresa se hiciese "nada que fuese ilegal o ilícito", ha sostenido que no tenía conocimiento de que Villarejo fuera comisario en activo al tiempo de realizar los encargos que les encomendaban, y que se realizaban "hablando con personas, colaboradores, confidentes o empresarios".

Preguntado por su conocimiento sobre los trabajos para Repsol y Caixabank, Redondo ha sido tajante. "Salvo por lo que he conocido en este procedimiento. Lo sé ahora porque lo he conocido en este procedimiento, pero yo no sabía nada de ese caso. No le puedo decir con conocimiento exacto de lo que le digo, porque yo de este procedimiento no recuerdo nada, no he participado en él. Pero, si me pregunta cómo me enteré, porque me pedirían que mandase un correo con una factura, deduzco", ha señalado.

El fiscal anticorrupción César de Rivas le ha mostrado numerosos correos y documentos que Redondo no ha reconocido, recordando que recibió "correos con informes relativos al 'proyecto Wine'". "Sí, para archivarlos señoría", le ha contestado el acusado.

A pesar de la insistencia de la Fiscalía, Redondo ha repetido. "Yo no le he negado que el otro correo pueda haberlo mandado yo, lo que le he dicho es que lo he hecho por encargo o por mandato del señor Villarejo. Y esto tampoco niego que lo pueda haber mandado yo, porque nada de lo que me dicen me resulta extraño, como era el funcionamiento normal en la empresa. Pero sí le digo rotundamente que sé que no he participado en el proyecto", ha afirmado.

LOS OTROS ACUSADOS

Cabe recordar que la Fiscalía solicita 40 años y medio de cárcel para Villarejo por esos trabajos realizados para Repsol y Caixabank. En su escrito de acusación solicita además una pena de 21 años para el que fuera subdirector de Servicios de Apoyo de la dirección de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Girona, 28 años para el exresponsable de Seguridad de Repsol Rafael Araujo y 21 años para el exresponsable de Seguridad de Caixabank Miguel Ángel Fernández Rancaño.

A todos los encausados se les imputan diversos delitos que van desde el cohecho pasivo y activo al descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros y a la falsedad en documento mercantil.

Tal y como sostiene Anticorrupción a lo largo de 15 folios, en agosto de 2011 Sacyr Vallehermoso, entonces presidida por Luis del Rivero, y la mexicana PEMEX alcanzaron un acuerdo relativo al ejercicio de su derecho de voto de forma sindicada en la petrolera española. Esto permitía que sumando la participación de ambas mercantiles llegarían a controlar casi un tercio del total.

Para hacer frente a esto, recuerda la Fiscalía, "los más altos directivos de Repsol adoptaron diferentes medidas", y una fue recabar información sobre ese pacto, para lo que se sirvieron de su dirección de Seguridad Corporativa, a cuyo frente se encontraban los encausados Rafael Araujo y Rafael Girona.

El tribunal que juzga a todos ellos acordó en las primeras sesiones de la vista oral dejar fuera del juicio tanto a la entidad financiera como a la energética y a la Administración del Estado después de que las acusaciones particulares y la Fiscalía renunciaran a ir en este momento contra las responsables civiles subsidiarias.