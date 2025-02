Azcón declara que “los aragoneses no vamos a pagar la deuda de los catalanes”

Madrid, 19 ene (EFE).- El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha reclamado al Gobierno un sistema de financiación autonómica para “todos”, sin parches como esa condonación de deuda que en realidad es "una subrogación a la que no estamos dispuestos los aragoneses, que no vamos a pagar la deuda de los catalanes”.

Así lo ha señalado en un desayuno informativo celebrado este miércoles en Madrid, en el que ha hecho referencia a la próxima celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los consejeros económicos de las autonomías.

El próximo CPFF se centrará, el 26 de febrero, en la financiación autonómica, y abordará la condonación de deuda a las comunidades.

“La condonación de la deuda es un error estratosférico, es mentira, es subrogación, no quita. Y los aragoneses, que tenemos una deuda inferior al 20% de nuestro PIB... ¿vamos a pagar la deuda de los catalanes, cuya deuda es superior al 30% de su PIB? No estamos dispuestos a ello, no aceptaremos que paguemos su deuda entre todos”, ha explicado.

Sobre la financiación autonómica Azcón ha recordado también que el sistema actual perjudica a su región, de lo cual es un ejemplo el hecho de que en 2025, "a pesar de que se reparten 4.000M€ más, a pesar de que ha crecido el PIB de Aragón y por tanto su aportación al conjunto", las entregas a cuenta para su comunidad decaerán en 87M€.

Y, en este sentido, se ha mostrado optimista sobre que el pleno del Congreso vote hoy a favor de la Proposición No de Ley que pide al Gobierno central que cree un fondo coyuntural para aportar ese dinero a Aragón.

Sin embargo, y al margen de la votación, Azcón no considera probable que el ejecutivo de Pedro Sánchez cumpla con lo que diga el Congreso.

Continuando con la Financiación Autonómica, Azcón ha rechazado que, en el CPFF, vaya a hacer un frente común con autonomías como Galicia, en favor del criterio de despoblación para repartir fondos de cohesión (“no soy partidario de frentes comunes sino del diálogo”), y ha pedido al Gobierno central que deje de usar la renovación del sistema para conseguir “investiduras”.

“El problema no es que haya autonomías que compongamos un frente común, es que el Gobierno tiene que escucharnos a todas, no solo a aquellas cuyos votos necesita para seguir sentado en Moncloa”, ha explicado.

Azcón se ha referido también al recientemente estrenado liderazgo de la ministra portavoz, Pilar Alegría, al frente de los socialistas aragoneses.

“Seguirá siendo la portavoz de las mentiras de Pedro Sánchez, no solo en España, sino también en Aragón. La única voz del socialismo en Aragón será la de Pedro Sánchez”, ha dicho a este respecto.

Y sobre Vox ha explicado que “tienen que decidir si son de los que quieren soluciones o de los que crean problemas. Ahora en Aragón necesitamos presupuestos, y la pregunta es: ¿Qué razones hay para que las Cortes de Aragón no puedan aprobar un presupuesto? Si las razones que nos dan es que tenemos que romper con políticas europeas, suena a excusa”.

Y, precisamente sobre las políticas europeas y la UE, Azcón ha reclamado aprovechar la oportunidad que prestan los errores políticos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien ha dicho discrepar "profundamente", para modificar el sistema de decisiones europeas hacia un modelo más basado en mayorías que en vetos.

Después de insistir, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, en la gran inversión tecnológica que está recibiendo su región, Azcón ha vuelto a pedir al Gobierno que impulse la red eléctrica para ayudar al desarrollo en Aragón. EFE

(Foto)