Zahara: "Siento que ahora no habría hueco para un proyecto como el mío"

Javier Herrero.

Madrid, 18 feb (EFE).- En un mundo multipantalla, de contactos efímeros y premura ("Haz esto más rápido, llega a más sitios, puedes con todo"), Zahara reivindica en su nuevo disco un estado mental de calma, atención presente y gestos de cariño, aunque también ponga sobre la mesa las dificultades para conseguirlo entre tanto impacto.

"Cuando saqué 'Santa' (2015), mi primer disco como artista independiente, todo era más sencillo: con una infraestructura, un presupuesto y un fandom muchísimo más pequeños se podía llegar más lejos. Había un hueco para mí. Ahora siento que no lo habría", reflexiona la llamada "reina del indie español" en una charla con EFE ante la publicación este viernes de 'Lento ternura' (G.O.Z.Z. Records).

Es una de las conclusiones de 'Demasiadas canciones', tema en el que lamenta los males del negocio musical actual, como la falta de paridad en festivales, pero también que "hay creadores produciendo por encima de las posibilidades reales de la audiencia y su demanda", lo que ahoga el sistema.

"Como artista lo único que a mí me agobia realmente a día de hoy es la industria", se sincera esta cantante, compositora, productora y empresaria, que señala cómo este negocio es uno de los que promueve un ritmo fulgurante.

Ella misma venía empalmando proyectos desde hace tiempo, sobre todo desde que lanzó su proyecto musical paralelo _Juno junto a Martín Perarnau y lo alternó con el éxito de su anterior álbum en solitario, 'Puta' (2021), que acumuló seis Premios de la Música Independiente.

"En mi vida todo va un poco mezclado y yo intento parar, pero no lo consigo, siempre como en la casilla de salida", observa Zahara (Úbeda, 1983), que precisamente quería con el nuevo material reivindicar "una manera de de vivir con presencia y con calma".

Con este disco, aunque parte del mismo nació en gira, se dio el capricho de pararlo todo y aislarse literalmente del mundanal ruido fuera de Madrid.

"La calma es un lujo. Está muy de moda decir que tienes que relajarte, pero ¿cómo lo voy a conseguir si tengo mil frentes abiertos, porque no puedo pagar mi piso, ando viendo cómo soluciono mi negocio y estoy preocupada por mi hijo?", se pregunta, antes de quejarse de que "la información que recibimos de la sociedad es la contraria.

Reconoce que en el disco se equivocó. "Coloqué la salvación en la huida, en irme muy lejos a fijarme en las ranas pasar por mi casa y a estar tranquila, pero eso es mentira, porque la mente la sigues teniendo donde la hayas abandonado", se sincera.

La otra gran reivindicación de este álbum es la ternura por encima de "lo que te han vendido del amor". "Quédate con alguien que te mira y te escucha mientras le estás contando algo en lugar de hacer scroll, alguien que te acaricia la cara", proclama.

En la canción 'Tus michis' ensalza precisamente la que considera una fuente clave actual de cariño. "Pregúntale a cualquier mujer qué es lo más valioso que tiene: te va a decir que sus amigas", opina Zahara, que considera que ha habido "un cambio de paradigma en las necesidades afectivas" femeninas con la caída de "vendas machistas".

"Para mí misma las mujeres eran antes un impedimento de llegar a donde quería, eran la competencia. Aunque he tenido buenas amigas, por lo general nunca eran aliadas, las mujeres siempre eran aquellas a las que tenía que superar", reconoce tras haberse sometido ella misma a un replanteamiento de esos términos.

Como heredero de conceptos que había en 'Puta', el sonido bebe de bases electrónicas ásperas e intensas en algunos casos, pero van "en bajadita" hacia un tramo final más cálido en el que despliega la mirada tierna igual sobre su lugar de origen en 'Soy de un pueblo pequeño', aquí desprovisto del contexto tóxico que desprendía en su anterior trabajo.

"Y también la aplico en la mirada sobre mí misma. He comprendido lo que me pasaba con mi propio cuerpo y me he dicho: 'Cómo no ibas a estar así con todo lo que tenías encima, si eras prisionera de ti misma'", dice sincera y feliz del trabajo realizado. EFE

