Tebas: " Munuera no está prestando servicios a la Liga porque no lo consentiríamos"

Madrid, 18 feb (EFE).- Javier Tebas, presidente de la Liga, subrayó este martes que el árbitro José Luis Munuera Montero "no está prestando servicios a la Liga porque no lo consentiríamos", aunque reconoció que no le hace gracia que alguien que presta servicios a la Liga tenga una sociedad con un árbitro.

"No es la empresa de Munuera, sino la empresa de un socio de él el que presta servicios a la Liga, pero Munuera no está prestando servicios a la Liga porque no lo consentiríamos. No me hace mucha gracia que alguien que preste servicios a la Liga tenga una sociedad con un árbitro, pero eso no implica nada más y quiero insistir que Munuera no está prestando servicios a la Liga ni a la UEFa ni a nada", dijo Tebas en la 'premiere' del documental 'Sueña Leganés: un equipo campeón', que repasa la temporada pasada donde el conjunto pepinero ascendió a Primera División.

"Nosotros estamos investigando y me parece muy bien lo que ha hecho la Federación y es lo que hay que hacer. Vamos a ver como está todo", añadió.

Asimismo, el árbitro José Luis Munuera Montero ha emitido este martes un comunicado en el que anuncia que ejercerá "las acciones civiles y penales correspondientes contra aquellos medios que de manera intencionada o temeraria han difundido falsedades o informaciones incorrectas o sesgadas" sobre él.

El Comité de Cumplimiento Normativo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) analiza desde este martes la información relativa el árbitro de Primera División, "como indican los códigos de buena gobernanza", según informó a EFE la federación, y hasta que no acabe el procedimiento el Comité Técnico de Árbitros (CTA) no le asignará partidos.

El diario As publicó este martes que la RFEF "estudia si los negocios privados del colegiado son incompatibles con el arbitraje por un posible conflicto de intereses". Munuera Montero, que el sábado pitó el partido entre Osasuna y Real Madrid, constituyó la sociedad Talentus Sports, dedicada a la consultoría y a la gestión deportiva, según el diario.

José Luis Munuera Montero señala en su nota que "en estos últimos meses ha quedado evidenciado el ataque desmesurado hacia el colectivo arbitral", y que "en esta última ocasión" es él "el protagonista".

Explica además que la empresa 'Talentus Sports Speakers', participada por él, "no ha facturado desde su creación ninguna cantidad a entidad deportiva alguna, ya sean clubes, federaciones o empresas de la industria del deporte". EFE.