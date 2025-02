El UCAM CB insiste en que se repitan las ocho décimas del partido ante La Laguna Tenerife

Murcia, 18 feb (EFE).- El UCAM Murcia Club Baloncesto mantiene que deberían jugarse de nuevo las ocho décimas de segundo finales del partido que el equipo grana perdió por 77-78 frente a La Laguna Tenerife, en el Palacio de los Deportes, el sábado 8 de febrero, en lo que su director general, Alejandro Gómez, considera que "sería crear un buen precedente para mejorar la Liga Endesa".

En la entidad universitaria continúan esperando la respuesta del Juez de Competición al recurso presentado tras el error arbitral y de reglamento que se produjo en la jugada decisiva del referido encuentro, resuelto con un triple sobre la bocina del alemán David Kramer cuando el balón debía ser del cuadro murciano con un tiro libre que tuvo que haberse repetido con Kaiser Gates al lanzamiento.

Gómez argumentó este martes, diez días después de lo ocurrido, que "a diferencia de otros recursos presentados" con éste se trata "un tema que es totalmente objetivo". Además, aseguró que deberían repetirse esos 0,8 segundos porque "es una norma fundamental del juego y no puedes tener a cuatro jugadores al rebote cuando se va a lanzar un tiro libre", que es lo que pasó con La Laguna Tenerife con Fran Guerra, Aaron Doornekamp, Marcelinho Huertas y el propio Kramer incumpliendo esa regla básica.

Los árbitros que dirigieron el choque, los zaragozanos Carlos Peruga Embid y Javier Torres Sánchez el valenciano Vicente Martínez Silla, indicaron invasión de Gates cuando antes pisaron la zona los citados jugadores visitantes y le dieron el balón a los tinerfeños. Su técnico, Txus Vidorreta, pidió tiempo muerto y el conjunto amarillo sacó desde pista contraria para conseguir el triple del triunfo.

Sito Alonso, entrenador del UCAM CB, calificó lo sucedido de "acción injusta que no se produce ni en mini basket" y llegó a hablar de "auténtica vergüenza".

En frío Alejandro Gómez apuntó que "es como si en el último segundo de un partido se jugara con dos balones o seis jugadores de un mismo equipo en pista, algo que no hace falta interpretar". Además, añadió que, por ello, entienden que tienen "todo el derecho a solicitar que se repitan los 0,8 segundos con Gates lanzando de nuevo desde la línea de personal".

"Kaiser no llega a invadir la zona cuando el balón toca el aro", declaró también el ejecutivo universitario, a quien lo que más le preocupa de esta situación es "no ya el error sino qué predisposición tienes que tener para, habiendo esos errores, pitar lo otro".

El director general del club murciano no duda de que los árbitros de la ACB quieren lo mejor para la Liga, pero insiste en la injusticia cometida.

"No tengo ninguna duda de que no vienen pensando en fastidiarnos y todo el mundo entiende que se cometió un error de reglamento y, si queremos mejorar la competición, creo que no pasaría nada por repetir los 0,8 segundos y sería un buen precedente", remarcó un Alejandro Gómez que afirmó que llegarán hasta el final, incluido el Tribunal Supremo si fuese necesario, en defensa de sus legítimos intereses deportivos. EFE

Ij/lm