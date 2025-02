Díaz insiste en reeditar una candidatura de unidad y apela a Podemos a abordar sus diferencias

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido este lunes en reeditar una candidatura de unidad en la izquierda alternativa de cara a las próximas elecciones generales, como se hizo el 23J, y ha apelado a Podemos a abordar sus diferencias.

Preguntada en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, por si ve posible un acuerdo entre Sumar y Podemos en ese intento de reconstruir el espacio de la izquierda para los próximos comicios, Díaz ha respondido que "no entiende otra manera de hacer la política" puesto que "no hay nada que justifique no caminar juntas".

"Hacer la política como un fin en sí mismo no sirve para nada (...) No hay nada que justifique no caminar juntas. Lo tengo claro. Yo lo hice el 23 de julio, y es que no es Podemos, es que son un montón de organizaciones políticas que no tenían una trayectoria común de caminar juntas y que, además, tienen rasgos diferentes", ha señalado, recalcando que se pusieron de acuerdo hasta 15 formaciones políticas distintas.

En este sentido, ha pedido a "ese espacio" que den juntos "las batallas que son bonitas", como "saber qué pensamos", y "hablar de las diferencias" que Sumar y los morados tienen "en política". Eso sí, ha apelado a no hablar de un debate que "es mucho más feo" y que a ella personalmente no le interesa, que son las listas y los puestos.

"CONTRIBUIR PARA QUE NO GOBIERNE LA DERECHA"

Cuestionada también sobre si ya se está dialogando con otros partidos para una posible candidatura de unidad, la vicepresidenta segunda ha indicado que están "trabajando en propuestas" y que se verá reflejado durante esta semana. Al hilo, ha calificado ese trabajo colectivo como "clave" para la democracia y ha remarcado que "va a contribuir" para que "no gobierne la derecha con la extrema derecha".

"Conozco muy bien a mi paisano Feijóo pero hemos visto la gestión del PP, y no es una gestión casual, no da igual quién gobierne. La gestión de la dana o la gestión en mi tierra del Prestige, siempre es lo mismo con el PP. Y no es verdad que gestionen bien, por tanto yo desde luego voy a contribuir democráticamente para que no gobierne la derecha con la extrema derecha en mi país", ha sentenciado.