Aarón Escandell: "Al principio, sufríamos para no encajar y hemos mejorado en ese aspecto"

Oviedo, 17 feb (EFE).- El portero del Real Oviedo Aarón Escandell valoró el triunfo de los azules ante el Albacete, al afirmar que el equipo, después de sufrir al principio de la temporada para no encajar gol, "ha mejorado en ese aspecto".

"Cuanto menos tengamos que defender y menos tenga que intervenir, mucho mejor", explicó el guardameta de los azules después de vencer por la mínima al Albacete en el Carlos Tartiere, en lo que fue el cuarto partido de los seis disputados en este 2025 en el que el Oviedo no encajó ningún gol.

Con el triunfo de este domingo, el Real Oviedo se coloca cuarto en la clasificación de Segunda División, a solo un punto del líder y del segundo en la tabla, pero Escandell sostuvo que no mira la clasificación y que "hay que ir partido a partido y día a día" y "ahora toca Burgos".

"El trabajo diario y darlo todo al cien por cien entrenando es fundamental y en los partidos intento transmitir tranquilidad a los compañeros. En este primer tiempo ante el Albacete tuvimos muchísimo el balón y casi no he intervenido", concluyó el portero oviedista, que lo está jugando todo en el presente curso y que, además, ya suma once porterías a cero en lo que va de temporada.

El Real Oviedo, que este sábado visitará al Burgos (El Plantío, 16:15 horas), descansará este martes y regresará al trabajo el miércoles, teniendo tres sesiones de entrenamiento antes del partido en tierras burgalesas. EFE

pfg/mfc/og