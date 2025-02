Cerdán, sorprendido de que fuerzas de izquierda "estigmaticen los impuestos" al negarse a que el SMI pague el IRPF

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se ha mostrado sorprendido de que haya fuerzas de izquierda, en referencia a su socio de Gobierno Sumar, que "estigmaticen los impuestos" al negarse a que el SMI pague el IRPF pero ha asegurado que está orgulloso de que, por primera vez en el país, los trabajadores que cobran el SMI "entren en los tramos de pagar al IRPF".

Cerdán ha realizado estas afirmaciones en la clausura del 10º Congreso del PSE-EE, que se ha celebrado este sábado y domingo en el Kursaal de San Sebastián, y que ha refrendado a Eneko Andueza como secretario general de los socialistas vascos y ha aprobado la nueva Ejecutiva del partido en Euskadi.

En su intervención, se ha referido al debate sobre si el SMI tiene que "pagar o no pagar" el IRPF y ha indicado que le sorprende "que haya fuerzas de izquierda que estigmaticen los impuestos". "A mí me sorprende mucho", ha asegurado, en referencia a la postura contraria de Sumar a que tengan que pagar el IRPF.

Cerdán ha manifestado que, si se analiza la subida del SMI con las tablas de IRPF, se puede ver que la gran mayoría de los que puedan cobrar el salario mínimo no van a tener que pagar IRPF. "Entre otras cosas porque la mayor rebaja a las rentas bajas y medias en nuestro país la hicimos nosotros, el PSOE en el gobierno ya hizo esa rebaja de IRPF", ha añadido.

El dirigente socialista ha puesto el ejemplo de que un ciudadano que cobra el SMI, con pareja y con un hijo menor de tres años no sufriría "ninguna retención". "Y si se aplicara la retención que tenía el PP antes de llegar nosotros, a ese ciudadano se le retendrían 839 euros al año. Y si su hijo, en vez de ser menor de tres años es mayor de tres años, pagaría 99 euros al año, es decir, siete euros al mes y, en cambio con el Partido Popular pagaría 1.109 euros al año", ha afirmado.

Por lo tanto, se ha preguntado qué va a decir ahora el PP de "si tienen que pagar o no tienen que pagar IRPF". Cerdán ha añadido que, como socialista, está orgulloso de que, por primera vez en el país, los trabajadores que cobran el SMI "entren en los tramos de pagar al IRPF". "Estoy orgulloso porque ese es el camino de la igualdad", ha agregado.

Cerdán también se ha referido a las pensiones y ha recordado que el PP "en la primera votación -del decreto que incluía su revalorización- votó no, dijo que iba a coger firmas para que votaran que sí, para que salieran las pensiones, y luego anuncia que va a votar que sí".

"En el 2021 hicieron una enmienda a la totalidad a la reforma de las pensiones y a la subida del IPC. En el 2022 votaron no a la subida de las pensiones, en el 2023 votaron no, en el 2024 votaron no, y en el 2025, cuando su voto era decisivo, votaron no. Y cuando no necesitamos su voto, vota sí. ¿A quién quieren engañar?", ha criticado,

Tras recordar que el PP dijo que había "decidido votar que sí para fastidiar a Pedro Sánchez", ha resaltado que los socialistas no quieren "fastidiar a nadie, ni siquiera a ellos", al tiempo que ha resaltado que a los populares "les fastidia que la sociedad avance en derechos".

Asimismo, ha destacado que el Gobierno de Sánchez ha demostrado que "se puede combinar justicia social y crecimiento". "¿Os imagináis que esto sucediera con el Partido Popular en el poder y que fuéramos la envidia del mundo en materia económica? Nos habrían obligado a todos los ciudadanos de nuestro país a tatuarnos aquí 'number one", ha ironizado.

En esa línea, ha resaltado medidas como el SMI o la reforma laboral que han contribuido a "reducir la desigualdad". "Vamos a seguir trabajando, y mientras haya un ciudadano en nuestro país que padezca pobreza, seguiremos trabajando para mejorarlo", ha asegurado.

VIVIENDA

El dirigente del PSOE también ha aludido a las medidas en materia de vivienda y ha pedido a los gobiernos del Partido Popular que apliquen la ley de vivienda, "la primera ley de vivienda en la democracia" y "no sean negacionistas también con un derecho como la vivienda" porque, según ha dicho, "si se aplica, funciona".

De este modo, ha lamentado que los populares "proponen volver a las antiguas recetas del pasado, de liberalizar el suelo, del pelotazo urbanístico, de la corrupción urbanística". Eso que nos llevó a nuestro país y a nuestros ciudadanos a tanto dolor, tanto sufrimiento en la crisis inmobiliaria".

Ante ello, ha resaltado que "los derechos de las personas no son un negocio. La dignidad de las personas no son un negocio. Las pensiones no son un negocio. Los hospitales no son un negocio. La educación no es un negocio. La vivienda tampoco es un negocio".

"En este afán privatizador que tiene el PP, hemos visto que al propio Feijóo le ha dado ahora unas ansias privatizadoras tremendas, que quiere hasta privatizar el trozo de playa que tiene en su casa. Para eso, también le voy a decir, tampoco, Feijóo, la playa tampoco va a ser para ti, va a ser para todos", ha asegurado, para insistir en que "este es el gobierno de las personas, no el del negocio ni el de las playas privadas".