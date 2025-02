Cerdán cree que Feijóo muestra "poca talla política" para liderar el PP y "baila al son de la coalición negacionista"

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está demostrando "muy poca talla política para liderar un partido nacional como es el Partido Popular". A su juicio, es un "líder que está perdido, que no tiene proyecto para nuestro país, no tiene liderazgo y baila al son que le marca esta coalición negacionista PP-Vox, que ya no sabe si tiene que hacer caso a Abascal o tiene que hacer caso a Ayuso".

"Parece mentira que con la experiencia que tiene en pasearse con yates y navegar, no tenga la experiencia para tener el rumbo del Partido Popular. Porque el rumbo con el yate parece que lo cogía, pero con el Partido Popular no ha encontrado su rumbo, no lo encuentra", ha asegurado.

Cerdán ha realizado estas afirmaciones en la clausura del 10º Congreso del PSE-EE, que se ha celebrado este sábado y domingo en el Kursaal de San Sebastián, y que ha refrendado a Eneko Andueza como secretario general de los socialistas vascos y ha aprobado la nueva Ejecutiva del partido en Euskadi.

En su intervención en esta jornada, en la que ha estado presente el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o representantes del PSC, ha destacado la importancia de que los socialistas lideren con políticas progresistas para "combatir la ola ultraderechista que tenemos hoy enfrente".

Así, ha defendido que "el progreso en este país siempre ha venido de la mano y viene de la mano de los socialistas de España" y ha destacado la importancia de "renovar cada cuatro años nuestros equipos" frente a algunos que "llevan ya siete o ocho años sin hacer congresos, como el Partido Popular" porque "los eligen en la mesa camilla a dedo, pero no se atreven ni a enfrentarse a esa militancia que tienen".

Cerdán ha sostenido que de la mano del Partido Socialista se ha avanzado "en protección social, en derechos, en reforzamiento de nuestro estado de bienestar, que tanto quieren tumbar algunos". "En políticas públicas, en definitiva, resuelven los problemas de los ciudadanos", ha agregado.

De este modo, ha llamado a estar "preparados" para "dar la batalla en las próximas elecciones municipales, autonómicas y también generales" porque, según ha dicho, "sólo gobernando podemos transformar la vida de los ciudadanos" como "lo hace el Partido Socialista de Euskadi" en el Gobierno Vasco. "Necesitamos liderazgos fuertes y comprometidos", ha sostenido el dirigente del PSOE, quien se ha mostrado convencido de que Eneko Andueza lo "los representa".

Santos Cerdán ha advertido de que "hay un clima internacional que, de la mano del populismo, de la mentira, del odio, cuando gobierna el PP siempre se ha dedicado a dividir a los españoles, a confrontar un territorio con otro, a dividir territorios". En ese sentido, ha censurado que "esa es su forma de hacer política" y ha denunciado que "trabajan en reventar las reglas del juego e imponer un nuevo orden mundial", para lo que "cuentan con mucho dinero".

A su juicio, es necesario adaptarse "cuanto antes" a las "nuevas formas de hacer política" porque "los que tenemos enfrente consideran que las democracias se pueden comprar a golpe de talonario", y en España "están representados por una coalición negacionista, PP-Vox".

FRENO A LA COALICIÓN NEGACIONISTA

De este modo, se ha mostrado convencido de que "cuando llegue el 2027 vamos a volver a ponerles freno desde la socialdemocracia", al tiempo que ha insistido en que esta "coalición negacionista utiliza las mentiras, las calumnias, la difamación, alimentan ataques contra todos los que no le siguen a sus intereses" y buscan dinamitar la democracia desde dentro e intentar la destrucción del Estado y así que no haya ningún control de regulación para sus ansias expansionistas y de negocio, que es lo que les interesa".

"Manipulan, mienten, inventan teorías que expanden a través de esos algoritmos con las que manejan las redes sociales a golpe de talonario. Se dedican a generar odio entre vecinos, entre ciudadanos de un mismo pueblo, entre territorios. De esto vive esta coalición negacionista", ha reiterado.

El secretario de Organización del PSOE ha advertido de que el proyecto de la derecha y la ultraderecha "es un torpedo directo a nuestros derechos y a nuestras libertades, a nuestras pensiones, al futuro de nuestra educación, a nuestra sanidad, a nuestros derechos laborales". "Son negacionistas de todo lo que suponga un progreso colectivo, atacan frontalmente la igualdad, la diversidad, las instituciones y hasta la propia democracia", ha remarcado.

En esa línea, se ha referido a unas declaraciones de Vox en las que afirmaban que "cuando lleguemos al poder sabrán lo que es una motosierra" y ha incidido en que "es a esto a lo que vienen", mientras tienen a un socio que "mira para otro lado y se pone a silbar" como es Feijóo.

Frente a la acción de los populares, el dirigente socialista ha defendido que la "fortaleza" del PSOE es que "como demócratas que somos, hacemos del diálogo nuestra herramienta. Diálogo y acuerdos con diferentes. Que eso es lo difícil, poder sentarte con el que piensa diferente a ti y conseguir un acuerdo".

De esta manera, ha reivindicado la "política útil" de los socialistas cuando están en el Gobierno, porque "funcionan y por eso somos un modelo de éxito que hoy en día reconocen en todo el mundo".

"Esto no es fruto de la casualidad, es fruto del diálogo, del esfuerzo", ha añadido.

"MAQUINARIA DEL BULO"

Asimismo, Santos Cerdán ha asegurado que el PSOE no se "rinde ante las injusticias por mucha maquinaria de bulo que pongan en marcha, por mucho que judicialicen la mentira para tratar de debilitarnos, por mucho que lancen algunos jueces y magistrados a hacer declaraciones que harían sonrojar a cualquier demócrata".

Por ello, ha pedido "respeto a los tres poderes del Estado: al Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial" y se ha preguntado si "¿hay que callarse ante esa extraña sincronía entre algunas actuaciones judiciales y los intereses del PP?".

"¿Cuando un juez investiga una filtración por la mañana y filtra por la tarde, nos tenemos que callar? ¿O cuando el PP organiza un acto en el Congreso de los Diputados con jueces y magistrados y abogados?", ha cuestionado.

"Lo que hicieron fue arremeter contra las políticas del Gobierno, criticando las instituciones como el Tribunal de Cuentas o incluso también el Tribunal Constitucional, la Fiscalía. ¿Hay que callarse ante esto? Pues no, no nos podemos callar. No nos callamos en defensa de la democracia", ha subrayado.